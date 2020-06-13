Бывший политузник Балух заявляет о том, что его "помяли" полицейские — журналистка

12.06.2020 23:01

Укринформ

В Киеве возле Шевченковского районного суда произошла стычка с участием бывшего политзаключенного Владимира Балуха и правоохранителей.

Об этом в Facebook сообщила журналистка Александра Ефименко.

"Выяснилось, что он (Балух — ред.) пришел на судебное заседание по делу Стерненко в качестве слушателя. Представил свое удостоверение помощника народного депутата, а когда пытался вернуть его обратно, на него навалились полицейские и "не то чтобы избили, но помяли", как говорит Балух. Нет, ну оно понятно, что после сидения в симферопольском СИЗО и долгого общения с сотрудниками российских спецслужб, избиение украинскими полицейскими для Владимира – то почти массаж", — написала Ефименко.

Как известно, Владимир Балух — крымский фермер, который после оккупации полуострова вывесил на своем доме в селе Серебрянка Раздольненского района флаг Украины, а затем прикрепил табличку "Улица Героев Небесной Сотни". ФСБ РФ задержала Балуха 8 декабря 2016 года за то, что якобы у него на чердаке нашли 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Впоследствии против активиста возбудили еще одно дело — по заявлению начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольном, который утверждал, что Балух его избил.

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По совокупности двух уголовных дел подконтрольный Кремлю суд в Крыму приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу.

7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате 35 на 35. На родину вернулись 11 незаконно осужденных украинцев: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов, а также 24 моряка, которые были захвачены Россией в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

По материалам: ukrinform.ru