Полиция отпустила активистов, которых задержала под Шевченковским судом – Стефанишина

15.06.2020 22:16

Укринформ

Из райотдела полиции отпустили активистов, которых ранее задержали возле Шевченковского райсуда, где в понедельник продолжают избирать меру пресечения активисту Сергею Стерненко.

Об этом в Facebook сообщила народный депутат Ольга Стефанишина.

«Alexander Kiriakov (мужчина, которого, по данным СМИ, били правоохранители на акции под судом — ред.), ветеран войны и аспирант КНУ только что вышел из райотдела полиции. Все активисты сегодняшнего произвола правоохранителей на свободе», — написала Стефанишина.

Как сообщалось, 15 июня Шевченковский суд продолжил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Стерненко. Под зданием суда — несколько сотен активистов, которые пришли в поддержку Стерненко.

Ранее, 11 июня в Главном следственном управлении СБУ Стерненко было сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.

Позднее его защита сообщила, что ходатайство по избранию меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста будет рассматривать Шевченковский районный суд Киева.

Стерненко — активист из Одессы, участник местного Евромайдана и бывший руководитель одесского «Правого сектора».

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Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников совершили нападение на Стерненко и его девушку. Отбиваясь, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко, и у второго нападавшего, которого полиция вскоре задержала, но сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позднее — государственную охрану.

Всего в 2018 году на Стерненко в Одессе было совершено три покушения.

Дела о нападениях передали в Главное следственное управление СБУ в Киеве — как пояснили в прокуратуре, из-за «необходимости проверки информации о возможной причастности к нападениям представителей местной власти и полиции».

За два года следствие официально не установило организаторов нападений на Стерненко. Ни одного приговора по этим делам нет.

По материалам: ukrinform.ru