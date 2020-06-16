У сотрудника СНБО обнаружили коронавирус

16.06.2020 20:59

Укринформ

У одного из сотрудников аппарата Совета национальной безопасности и обороны обнаружили коронавирус SARS-CoV-2.

В связи с этим ведомство переходит в онлайн-режим работы, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии изданию Зеркало недели.

"Действительно, один из сотрудников Ситуационного центра СНБО получил положительный результат теста. Состояние сотрудника удовлетворительное. Проводится, как положено в таких случаях, эпидемиологическое расследование, устанавливаются контактные лица", — рассказал Данилов.

Он уточнил, что речь идет о работнике Ситуационного центра СНБО, который располагается на улице Петра Болобачана, а не в Офисе президента на Банковой.

"Мы все, у кого был контакт с больным коллегой, сдали тесты и ждем результат. Понятно, что, не дожидаясь его, мы ограничили общение, контакты, перейдя в онлайн-режим", — добавил секретарь СНБО.

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Как сообщал Укринформ, у супруги Президента Украины Елены Зеленской был обнаружен COVID-19. Президент Украины Владимир Зеленский перешел на особый режим работы в связи с выявлением COVID-19 у его жены.

В Украине за прошлые сутки зафиксировано 666 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Всего за все время пандемии заболели 32 476 человек.

По материалам: ukrinform.ru