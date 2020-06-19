Омеляну сообщили еще одно подозрение — НАБУ
Омеляну сообщили еще одно подозрение — НАБУ
19.06.2020 13:29
Укринформ
Экс-министру инфраструктуры сообщено о подозрении в совершении незаконных действий, в результате которых государственный бюджет недополучил 30,5 млн грн.
Об этом информирует пресс-служба НАБУ.
«19 июня 2020 года детективы Национального бюро под процессуальным руководством САП и при оперативном сопровождении ГУ КЗЭ СБ Украины сообщили экс-министру инфраструктуры Украины о подозрении в совершении незаконных действий, в результате которых государственный бюджет недополучил 30,5 млн грн», — говорится в сообщении.
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Действия экс-чиновника квалифицированы по ч. 2 ст. 211 УК Украины («Издание должностным лицом нормативно-правового акта, уменьшающего поступления бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах»).
Следует…
По материалам: ukrinform.ru