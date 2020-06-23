«Скорость» ПЦР-тестирования в Украине, или Нечего удивляться всплеску заболеваемости

Аналитика

23.06.2020 23:04

Укринформ

Еще недавно результатов анализа приходилось ждать до 10 дней… В Минздраве утверждают, что сейчас это максимум — одни сутки. Правда, еще не везде…

Количество выявленных больных COVID-19 в Украине уже через несколько дней пересечет рубеж 40 тысяч. Как сообщили в Центре общественного здоровья, по состоянию 23 июня показатель активных больных COVID-19 по сравнению с 20 апреля вырос на 386%. И пока главным методом сдерживания пандемии остается выявление и тестирование инфицированных и их дальнейшая изоляция. И сколько?

На сегодня в Украине всего проведено 580 тысяч 814 ПЦР-тестов на коронавирус. Столько в США делают за сутки, а всего там проведено уже более 29 миллионов тестов. Из России сообщают о 17,5 миллионах. В соседней Польше, где больных 32 тысячи 527 — 1 миллион 377 тысяч 206 тестов. Справедливо сказать, что количество тестов в Украине нарастает (сейчас — до 11 тысяч в сутки), но до сих пор одной из главных проблем в некоторых регионах остается длительное ожидание результатов, порой на это уходит больше недели. И в то время, когда люди, у которых подозревают коронавирусную инфекцию, должны быть изолированы, получать лечение, а их контактные лица исследоваться — их образцы анализов ждут своей очереди. Поэтому возможные носители инфекции продолжают распространять ее дальше, а мы тем временем удивляемся, откуда у нас взялся высокий прирост заболеваемости.

Подробнее же о том, какова сейчас ситуация с ПЦР-тестированием в Украине, далее в материале.

В Минздраве говорят, что тесты делают от семи часов до одних суток

Неделю назад, 16 июня, по информации Центра общественного здоровья, на ожидании в лабораториях было почти 12 тысяч образцов анализов. По состоянию на 23 июня очередь удалось сократить на шестую часть — почти 10 тысяч.

Как утверждает министр здравоохранения Максим Степанов, результата тестирования на COVID-19 в Украине теперь ждут от семи часов до суток. Задержки же в получении результатов тестов наблюдались в Волынской и Донецкой областях. "Вообще мы стараемся делать срок тестирования около семи часов — (…) пока довезем, пока начнется тестирование. Стараемся делать это максимум в течение суток, не больше. Конечно, иногда появляются проблемы, когда много тестирований сразу. В таком случае мы начинаем распределять это между областями", — рассказывал Степанов во время одного из очередных брифингов на прошлой неделе.

В столице, похоже, ситуация со скоростью и объемами проведения тестирования за последнее время улучшилась. С марта по май анализы ПЦР делал только Лабораторный центр Министерства здравоохранения. Из-за этого одному из сотрудников Укринформа, нуждавшемуся в госпитализации в кардиологическую клинику, пришлось ждать результатов ПЦР-теста 5 дней. И это было еще быстро: семейный врач звонила в лабораторию, «подгоняла» — чуть ли не каждый день.

Но по состоянию на сейчас, по словам мэра Киева Виталия Кличко, столица нарастила мощности. Только "Киевский лабораторный центр Минздрава Украины" сделал почти 40 тысяч исследований ПЦР-тестов. А кроме него теперь такие исследования делают еще в 4 коммунальных медучреждениях Киева. А также — в частных клиниках и государственных медицинских учреждениях. "Показатель тестирования в столице — самый высокий в Украине и составляет 67 тестов на 100 тысяч жителей города", — отмечает мэр Киева.



Валентина Гинзбург

В интерв’ю Укринформу директор департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург говорила, что вскоре о результатах ПЦР-тестирования на COVID-19 жители столицы смогут узнать в течение часа. "В ближайшее время будет приобретено еще 10 единиц ПЦР-оборудования, которое поможет тестировать в таком режиме, когда для одного пациента в течение часа будут результаты. Такое оборудование уже стоит в Александровской, в 4-й больнице, но мы усилим и другие опорные больнице", — сказала Валентина Гинзбург.

Чтобы узнать, сколько сейчас составляет среднее время ожидания результатов тестов, Укринформ направил письмо в Киевский городской лабораторній центр Минздрава Украины. Ответа пока нет, хотя учитывая ситуацию, на ее общественную значимость, он должен был придти ​​в тот же день.

Коллапс с тестированием во Львове: ситуацию исправили, но руководителя лабораторного центра уволили

Между тем, в некоторых областях возник коллапс из-за накопления там образцов биоматериалов. В конце мая только в областном лабораторном центре Львова в очереди на ПЦР-тестирование было 2500 образцов биоматериалов, сообщал Львовский портал. Тогда 40-летний львовянин — Назар Савко, певец и композитор, рассказывал, что когда коронавирусную инфекцию обнаружили в его семье, результаты исследования пришлось ждать полторы недели. Как объясняла потом в комментарии ВВС руководитель городского штаба по противодействию коронавирусной инфекции во Львове, за день во Львовской области принимают в среднем по 700-800 образцов для ПЦР. Обработать могут около 500, так и накапливаются очереди. 4 июня очередь тестов в области составляла 3600 образцов.

Решили ситуацию во Львове только с вмешательством министерства — тесты из Львова отправили в менее загруженные лаборатории Тернополя, Киева, Ивано-Франковска и Кропивницкого. По состоянию на 22 июня в лаборатории анализа ждали 500 тестов. Но Максим Степанов заявил, что уволит руководителя Львовского областного лабораторного центра Романа Павлива, поскольку считает недопустимой ситуацию с очередями из тестов, накопившимися за последние несколько недель. Как сообщил Tvoemisto.tv руководитель департамента здравоохранения ЛОГА Орест Чемерис, пока обязанности руководителя лабораторного центра выполняет Олег Когут.

Позже главный санитарный врач Виктор Ляшко на традиционном селекторном совещании объяснил: именно ликвидацией очереди ПЦР-тестов на COVID-19 объясняется большое количество лабораторно подтвержденных положительных случаев во Львовской области в последние дни.

В Житомире и Одессе результатов тоже ждали неделями

Подобной ситуация была и в Житомире. В начале мая Житомирский областной лабораторный центр был настолько перегружен, что его директор Зиновий Парамонов предупредил глав медицинских учреждений, что 7-9 мая там не будут принимать материалы на тестирование коронавируса методом ПЦР, кроме материалов от тяжелобольных на COVID-19 и малолетних детей. По состоянию на 6 мая на прохождение ПЦР-диагностики ждали 800 проб. Сейчас, по словам Парамонова, ситуация улучшилась: за один месяц там нарастили ПЦР-исследования в 6 раз — от 100 до почти 600. В комментарии ВВС он рассказал, что в лаборатории не хватало специалистов, которые могли работать с опасными вирусами, а также были проблемы с оборудованием.



Зиновий Парамонов

"Тесты делаются шесть часов, из них четыре часа — это сложная, ручная работа в вирусологическом боксе в костюмах, масках, перчатках. Это должны быть подготовленные люди. Иначе тест будет не точными. Лабораториям не рекомендуют работать ночью", — сказал Парамонов. Он также рассказал, что если для лабораторий закупить автоматизированные линии, которые заменят 4-часовый человеческий труд, то они могут делать до 2 тысяч тестов за смену.

Но в министерстве здравоохранения недовольны тем, что лаборатория приостанавливала свою деятельность и не справлялась с потоком образцов биоматериалов, поэтому подготовили приказ об увольнении и господина Парамонова. 18 июня Виктор Ляшко уже второй раз приезжал в Житомир, чтобы освободить Зиновия Парамонова от должности, но его не пустили в областной лабораторный центр, передає Житомир.info.

А тем временем жительница Житомира Ольга Сиваченко пожаловалась на искажение результатов ПЦР-тестов на Covid-19, и просить правоохранителей вмешаться в ситуацию, передает УНН со ссылкой на Житомир.Online.

"Месяц длилась моя "болезнь", хотя язык уже с полной уверенностью не поворачивается это так назвать. Я за этот период четыре раза сдала ПЦР-тест, ждала недели результаты, дважды он был положительным…» — говорит Ольга Сиваченко. Позже она прошла ИФА-тестирование, но результат показал отсутствие антител к Covid-19. Позже оказалось, что жительница города болела не коронавирусом, а обычной пневмонией. "А сейчас вот думаю, кто за этот бардак ответит… Наверное пусть прокуратура разбирается", — сказала она.

Жаловались на задержки с тестами и в Одессе, сообщает УНН со ссылкой на местный телеканал "Репортер". Семеро членов одной семьи прошли ПЦР-тестирование, но результатов дождались только пятеро из них: два отрицательных и три положительных. После этого всех членов семьи повторно протестировали. Результаты обещали через 2-3 дня, но за более чем две недели их так и не было. К счастью, люди отнеслись к ситуации ответственно и — пошли на самоизоляцию в ожидании ответа. "Мы звоним семейному врачу — она ​​не берет трубку, звоним в лабораторию — никакой реакции. Нас закрыли в доме, мы сидим — а как работать?" — рассказывал одессит Валентин Витман. Для тех, у кого первый тест был положительный — не назначили никакого лечения, а просто приказали сидеть дома. Между тем у некоторых членов семьи активно проявлялись симптомы коронавирусной инфекции – кашель и высокая температура.

Результаты за сутки-двое – это возможно. Доказано в Виннице и Черновцах



Лариса Мороз

В то же время положительные примеры регионов, которым успешно удалось избежать проблемы накопления проб пациентов в лабораториях. В Винницкой области, например, не возникало проблем даже в начале эпидемии, о чем рассказала в комментарии Укринформу главный инфекционист Винницкой области Ларисы Мороз. "Максимальное ожидание результатов тестирования — полтора суток. В начале эпидемии этот срок у нас максимально составлял двое суток. Мы докупили оборудование, и у нас постоянно работают 3-4 анализатора, и Винничина всегда была второй после Киева по числу проведенных тестирований. Но специалисты лаборатории работают каждый день до 10 часов вечера без выходных", — сказала госпожа Мороз.

Она добавляет, что поскольку сейчас немало средств выделяется для сдерживания инфекции коронавируса на местах, то нужно настаивать, чтобы местные власти, возможно, с привлечением спонсоров, закупали дополнительно ПЦР-оборудование для наращивания объема исследований, чтобы избежать очередей и иметь объективную картину распространения инфекции.

Главный эпидемиолог Черновицкой области Юрий Падурару тоже поделился успехами региона в налаживании оперативного тестирования. "Если образцы мазков поступают утром, то к концу дня уже есть результаты. Если пробы поступают во второй половине дня — то результат известен на утро следующего дня. У нас очень давно не было задержек с проведением ПЦР-тестирование более суток. За последние 7 дней мы сделали 3029 тестирований, то есть в среднем 430 в день", — рассказал Юрий Падурару.



Юрий Падурару

Как видим, ситуация с тестированием на COVID-19 отличается в каждом регионе. И там, где изначально взялись за наращивание пропускной способности лабораторий, удалось избежать коллапса и недельных очередей. Принципиальный вопрос: почему проблема, которая критически влияет на возможность сдерживания эпидемии, так долго фактически замалчивалась? Почему, обращаясь за жизненно важной информацией, журналисты до сих пор вынуждены писать чиновниками какие-то де-юре положенные, а де-факто издевательские «запросы», чтобы через 2-3 недели получить ни на что не годную бюрократическую отписку?

Впереди — вторая волна коронавирусной инфекции. Мнения международных специалистов о том, какой она будет — сильнее или все же слабее первой, пока разнятся. Но ясно одно — что лучше мы подготовимся, в том числе и на уровне лабораторий, тем лучшие шансы будут сдержать инфекцию.

Юлия Горбань, Киев

По материалам: ukrinform.ru