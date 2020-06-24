У работника Чернобыльской АЭС обнаружили коронавирус

24.06.2020 04:39

Укринформ

У работника Чернобыльской АЭС подтвердили заболевание на COVID-19.

Как сообщили на ЧАЭС, больной находился в отпуске и на станции в последний раз появлялся 9 июня.

"Работник направлен на самоизоляцию, он находится под наблюдением врача. Среди персонала ЧАЭС обнаружено одно контактное лицо по подозрению на коронавирусную инфекцию, которое также находится на самоизоляции под наблюдением врача", – говорится в сообщении.

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Напомним: в Украине по состоянию на утро 23 июня зафиксировали 38 074 больных COVID-19, умерли 1 035 человек, выздоровели – 16 956.

По материалам: ukrinform.ru