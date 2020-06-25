В Украине со 2 июля позволили открыть кинотеатры

25.06.2020 15:59

Укринформ

Кабмин внес изменения в постановление об установлении карантина, предусматривающие возможность работы кинотеатров начиная со 2 июля.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Постановление № 392 от 20 мая 2020 года "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабления противоэпидемических мероприятий" предусматривает возможность работы кинотеатров начиная с 2 июля 2020 , "но с четкими условиями, с наполненностью не более 50%", отметил Степанов.

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Как сообщал Укринформ, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Первые ослабление карантина в Украине стартовали с 11 мая.

Кабинет министров принял решение об установлении адаптивного карантина в Украине с 22 мая по 22 июня, а затем продолжил его действие до 31 июля.

По материалам: ukrinform.ru