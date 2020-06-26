НАБУ сообщило о подозрении главе Кировоградской ОГА

26.06.2020 20:16

Укринформ

Председателю одной из областных госадминистраций и должностному лицу этой же ОГА вручили уведомление о подозрении.

Об этом сообщает САП.

"26 июня 2020 года по процессуального руководства прокуроров #САП детективами #НАБУ сообщено о подозрении руководителю одной из областных госадминистраций и должностному лицу этой же ОГА, уличенных в получении неправомерной выгоды.

Действия указанных лиц квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица предложили одному из руководителей органа государственной власти в области предоставить им 1,8 млн гривень неправомерной выгоды за несовершение действий, направленных на препятствование в проведении его служебной деятельности.

Главу ОГА и его пособника задержали в ходе совместной операции НАБУ с ГУ БКОП и УСБУ в одной из областей под процессуальным руководством прокуроров САП сразу после получения ими второй части оговоренных средств, а именно 250 тыс. гривень. Предварительно зафиксирован факт получения ими первого транша денег — 100 тыс. гривень.

Следствие по делу продолжается.

Читайте также: Обыск в Ассоциации международных автоперевозчиков выявил "схемы" на более чем 300 миллионов

Как сообщал Укринформ, Служба безопасности Украины 25 июня заявила, что совместно с НАБУ задокументировала главу одной из областных госадминистраций и чиновника этой же ОГА на вымогательстве 1,8 млн грн от руководителей некоторых контролирующих структур региона.

В СБУ не уточнили, какой именно председатель ОГА задержан, однако по данным СМИ, речь идет именно о руководителе Кировоградской области.

Кабинет министров в четверг, 25 июня, на внеочередном заседании согласовал отставку Андрея Балоня с поста председателя Кировоградской областной госадминистрации. Балонь занимал должность председателя Кировоградской областной государственной администрации с ноября 2019 года.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что принял решение об отставке Андрея Балоня с должности главы Кировоградской областной государственной администрации.

По материалам: ukrinform.ru