Наводнения в Украине: Президент выразил соболезнования семьям погибших
Наводнения в Украине: Президент выразил соболезнования семьям погибших
26.06.2020 00:36
Укринформ
Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших на Прикарпатье.
Об этом он написал в Facebook.
“То, что мне сегодня пришлось увидеть на Ивано-Франковщине, до боли поразило. Но вместе мы со всем справимся”, — написал он.
“Мои искренние соболезнования семьям погибших. Это невосполнимая потеря. Все остальное — преодолеем. Средства на ликвидацию последствий наводнения выделено. Более того, без лишней бюрократии они уже пошли на места”, — отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что теперь главное — “упорно работать”.
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“Во-первых, чтобы восстановить все населенные пункты и инфраструктуру. Во-вторых, чтобы найти комплексное решение проблемы подтоплений и предотвратить повторение подобного в будущем”, — резюмировал глава государства.
По материалам: ukrinform.ru