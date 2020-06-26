Наводнения в Украине: Президент выразил соболезнования семьям погибших

26.06.2020 00:36

Укринформ

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших на Прикарпатье.

Об этом он написал в Facebook.

“То, что мне сегодня пришлось увидеть на Ивано-Франковщине, до боли поразило. Но вместе мы со всем справимся”, — написал он.

“Мои искренние соболезнования семьям погибших. Это невосполнимая потеря. Все остальное — преодолеем. Средства на ликвидацию последствий наводнения выделено. Более того, без лишней бюрократии они уже пошли на места”, — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что теперь главное — “упорно работать”.

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“Во-первых, чтобы восстановить все населенные пункты и инфраструктуру. Во-вторых, чтобы найти комплексное решение проблемы подтоплений и предотвратить повторение подобного в будущем”, — резюмировал глава государства.

По материалам: ukrinform.ru