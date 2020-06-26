Политзаключенный в РФ Марченко написал жене, что «судебные заседания похожи на цирк»

26.06.2020 06:44

Укринформ

В письме супруге украинский политзаключенный в России Александр Марченко сообщил о своем состоянии здоровья и сказал, что «судебные заседания похожи на цирк».

Об этом корреспонденту Укринформа рассказал супруга политзаключенного Екатерина Марченко.

«Получила письмо от супруга. Пишет, что судебные заседания похожи на цирк, и что система «работает». Он хочет, чтобы ему поскорее вынесли приговор, чтобы была возможность связи», — пересказывает письмо Екатерина Марченко.

По ее словам, Александр сообщает, что у него ухудшилось зрение, Марченко в настоящее время остался без таблеток, просыпается среди ночи от панических атак и учащенного сердцебиения. «Но несмотря на не очень хорошее самочувствие, он занимается спортом каждый день, делает растяжку», — уточняет Екатерина Марченко.

Как сообщалось, 17 декабря 2018 года украинца Александра Марченко задержало «МГБ ДНР». После двух месяцев пребывания в изоляторе «МГБ ДНР», Марченко доставили на границу Украины и РФ и передали представителям ФСБ России. Еще почти два с половиной месяца его удерживали с помощью административных арестов в депортационном центре Краснодарского края.

Уголовное дело против Марченко возбуждено только 30 апреля 2019 года. После этого его поместили в следственный изолятор, обвинив в приготовлении к приобретению и незаконному перемещению из территории России продукции военного назначения (ч. 1 ст. 30 УК, ч. 1 ст. 226.1 УК) и шпионаже (ст. 276 УК РФ).

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Как объясняют близкие Марченко, в 2014 году он отвез свою машину на СТО в Донецке. Из-за начала российской агрессии и войны не смог забрать транспорт из ремонта. В декабре 2018 года Марченко позвонил знакомый, сказал, что вроде бы человек, незаконно ездивший на его машине, сбежал из Донецка, поэтому есть возможность приехать в город и вернуть машину. Близкие украинского гражданина утверждают, что показания из него выбивались пытками.

В декабре 2019 года Правозащитный центр «Мемориал» признал украинца Марченко политзаключенным.

В настоящее время Марченко ждет приговора в СИЗО-5 Краснодара. Суд идет в закрытом режиме.

В июне российский суд по надуманным причинам отказал украинскому консулу в доступе к политзаключенному в РФ Марченко.

По материалам: ukrinform.ru