На портале «Дія» станет возможной регистрация юридических лиц — Минцифры
На портале "Дія" станет возможной регистрация юридических лиц — Минцифры
27.06.2020 00:37
Укринформ
Министерство цифровой информации начало тестирование новой функции, регистрации на портале "Дія" юридических лиц.
Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.
"Начинаем бета-тестирование регистрации ООО на портале Дія. После тестирования анонсируем официальный запуск", — написал Федоров.
Чиновник напомнил, что ранее сервис по регистрации ООО предоставлялся на портале Минюста — онлайн-дома юстиции. Однако, после официального релиза новой услуги, регистрация ООО будет доступна только на diia.gov.ua
Новая услуга предусматривает: регистрацию ООО на основании модельного устава (подача заявления занимает 20 минут); переход ООО на определенную деятельность на основании модельного устава (подача заявления — 10 минут); регистрацию услуг (1 рабочий день).
Также, при регистрации можно выбрать упрощенную систему налогообложения и подать заявку на регистрацию плательщика НДС.
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"Раньше эти взаимоисключающие заявления формировались одновременно, что было препятствием для ООО осуществлять свою деятельность", — отметил Федоров.
В режиме онлайн также добавлен функционал, не доступный в офлайн.
"Изменить положение или выбрать некоторые пункты устава можно только онлайн", — пояснил министр.
Кроме того, с помощью "Дії" действующие ООО могут перейти с собственной редакции учредительных документов на новый модельный устав.
Как сообщалось, недавно Минцифры запустило на портале "Дія" регистрацию физических лиц — предпринимателей. Благодаря услуге уже 20 тыс. украинцев стали предпринимателями. Скорость открытия ФЛП — 7-10 минут.
По материалам: ukrinform.ru