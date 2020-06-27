На портале "Дія" станет возможной регистрация юридических лиц — Минцифры

27.06.2020 00:37

Укринформ

Министерство цифровой информации начало тестирование новой функции, регистрации на портале "Дія" юридических лиц.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.

"Начинаем бета-тестирование регистрации ООО на портале Дія. После тестирования анонсируем официальный запуск", — написал Федоров.

Чиновник напомнил, что ранее сервис по регистрации ООО предоставлялся на портале Минюста — онлайн-дома юстиции. Однако, после официального релиза новой услуги, регистрация ООО будет доступна только на diia.gov.ua

Новая услуга предусматривает: регистрацию ООО на основании модельного устава (подача заявления занимает 20 минут); переход ООО на определенную деятельность на основании модельного устава (подача заявления — 10 минут); регистрацию услуг (1 рабочий день).

Также, при регистрации можно выбрать упрощенную систему налогообложения и подать заявку на регистрацию плательщика НДС.

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"Раньше эти взаимоисключающие заявления формировались одновременно, что было препятствием для ООО осуществлять свою деятельность", — отметил Федоров.

В режиме онлайн также добавлен функционал, не доступный в офлайн.

"Изменить положение или выбрать некоторые пункты устава можно только онлайн", — пояснил министр.

Кроме того, с помощью "Дії" действующие ООО могут перейти с собственной редакции учредительных документов на новый модельный устав.

Как сообщалось, недавно Минцифры запустило на портале "Дія" регистрацию физических лиц — предпринимателей. Благодаря услуге уже 20 тыс. украинцев стали предпринимателями. Скорость открытия ФЛП — 7-10 минут.

По материалам: ukrinform.ru