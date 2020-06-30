Елена Зеленская выздоравливает, но продолжает принимать антибиотики — ОП
Елена Зеленская выздоравливает, но продолжает принимать антибиотики — ОП
30.06.2020 18:13
Укринформ
Первая леди Елена Зеленская, которая продолжает лечение от COVID-19 и двусторонней пневмонии, чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает.
Об этом 30 июня сообщает Офис Президента в Telegram.
"Елена Зеленская продолжает лечение от COVID-19 и вызванной им двусторонней полисегментарной пневмонии в стационарном отделении киевской больницы. Первая леди чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает, но все еще продолжает антибактериальную терапию и находится в изоляции под наблюдением врачей", — говорится в сообщении.
Читайте также: Отцы и дети: Елена Зеленская представила совместный с ООН фотопроєкт
Как сообщалось, после ПЦР-обследования у первой леди был обнаружен коронавирус и установлен диагноз "внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония".
16 июня первая леди была госпитализована.
18 июня в ОП сообщали, что первая леди продолжает лечение в стационаре киевской больницы, ее состояние сейчас стабильное.
По материалам: ukrinform.ru