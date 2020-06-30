Елена Зеленская выздоравливает, но продолжает принимать антибиотики — ОП

30.06.2020 18:13

Укринформ

Первая леди Елена Зеленская, которая продолжает лечение от COVID-19 и двусторонней пневмонии, чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает.

Об этом 30 июня сообщает Офис Президента в Telegram.

"Елена Зеленская продолжает лечение от COVID-19 и вызванной им двусторонней полисегментарной пневмонии в стационарном отделении киевской больницы. Первая леди чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает, но все еще продолжает антибактериальную терапию и находится в изоляции под наблюдением врачей", — говорится в сообщении.

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Как сообщалось, после ПЦР-обследования у первой леди был обнаружен коронавирус и установлен диагноз "внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония".

16 июня первая леди была госпитализована.

18 июня в ОП сообщали, что первая леди продолжает лечение в стационаре киевской больницы, ее состояние сейчас стабильное.

По материалам: ukrinform.ru