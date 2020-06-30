Протесты на Банковой: шахтерам предложили встречу со Шмыгалем

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30.06.2020 16:44

Укринформ

Офис Президента Владимира Зеленского предложил шахтерам, которые сегодня начали забастовку, встречу с Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Об этом написал в Facebook председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

"По итогам переговоров делегации от шахтеров с представителями Офиса Президента, в частности с заместителем председателя ОП Юлией Ковалив, инициативная группа шахтеров решила согласиться на предложенную со стороны ОП встречу с Премьер-министром Украины, продолжить акцию протеста шахтеров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что завтра в 10.00 работники и профсоюзные активисты предприятий "Мирноградуголь", "Добропольеуголь", "Селидовуголь", "Львовуголь", "Волыньуголь" продолжат акцию протеста у здания ОП.

Шахтеры непреклонны в своих требованиях, отмечается в сообщении. Они "не намерены уезжать из Киева, пока не будет протокольного решения по каждому из выдвинутых шахтерами требований, пока не будут привлечены к ответственности те, кто собственноручно создавал условия для энергетического кризиса".

Как сообщал Укринформ, сегодня у Офиса Президента началась бессрочная акция протеста шахтеров "Мирноградуголь", "Добропольеуголь", "Селидовуголь", а также представителей шахт Львовско-Волынского бассейна.

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Среди основных требований — погашение работникам государственных шахт задолженности по выплате заработной платы, которая по состоянию на 1 июля 2020 года достигнет более 1,2 млрд грн.

Также горняки требуют обязать Фонд государственного имущества Украины, ПАО "Центрэнерго", ГП "Госуглеснаб", ГП "Калушская ТЭЦ-Нова" полностью рассчитаться с государственными угледобывающими предприятиями за полученный уголь, в частности, с ГП "Львовуголь" (353 млн грн) , ГП "Первомайскуголь" (177 млн ​​грн), шахтами имени М.С.Сургая (94 млн грн), "Южнодонбасская №1" (260 млн грн), "Краснолиманская".

Среди других требований — освобождение от исполнения обязанностей председателя профильного комитета Верховной Рады Украины Андрея Геруса; запрет импорта электроэнергии и угля газовых марок из страны агрессора — Российской Федерации, а также из Беларуси; возобновление работы блоков ТЭС, которые были переоснащены с антрацитового угля на уголь газовой группы.

Фото: Евгений Котенко

По материалам: ukrinform.ru