Украинцам пересчитали пенсии в связи с увеличением прожиточного минимума

30.06.2020 17:52

Укринформ

В связи с увеличением прожиточного минимума с 1 июля 2020 года Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсионных выплат.

Об этом информирует пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

"Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсионных выплат с 1 июля 2020 года в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1638 грн. до 1712 грн", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для неработающих пенсионеров увеличится размер минимальной пенсии по возрасту, доплаты за сверхнормативный стаж.

В частности, минимальный размер пенсии по возрасту с 1 июля составит 1 712,00 грн, а максимальный размер пенсионной выплаты – 17 120,00 грн.

Также, независимо от того, работает человек или нет, увеличатся размеры установленных к пенсиям надбавок, повышений, пенсий за особые заслуги перед Украиной, других доплат, которые базируются на величине прожиточного минимума.

Подробнее с размерами повышений можно ознакомиться на сайте ведомства.

Читайте также: Усиление соцгарантий детям под опекой и одиноким пенсионерам 80+: Зеленский подписал закон

При этом в ПФУ отмечают, что размер повышения пенсии по результатам перерасчета зависит от того, какие составляющие входят в пенсионную выплату, которая исчисляется от прожиточного минимума.

Также в ведомстве отмечают, что перерасчет произведен в автоматическом режиме, а выплата пересчитанных пенсий будет проводиться с 4 июля.

По материалам: ukrinform.ru