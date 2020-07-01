Под посольством РФ активисты протестуют против «обнуления» Путина

Общество
Таисия Слепцова0
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Под посольством РФ активисты протестуют против "обнуления" Путина

Под посольством РФ активисты протестуют против "обнуления" Путина

Фото

01.07.2020 22:48

Укринформ

Возле посольства Российской Федерации в Киеве проходит акция ОО “Всеукраинское движение инвалидов и ветеранов АТО” против внесения изменений в конституцию России, которые фактически "обнуляют" сроки пребывания на посту Владимира Путина.

Акция проходит мирно, сообщает корреспондент Укринформа.

Ее участники с помощью технических средств спроектировали на фасаде здания надписи красным и черным цветом на русском языке: "Как Путин сфальсифицировал голосование", "Вброс дополнительных бюллетеней после вскрытия избирательных урн", "Подтасовка результатов во время перерывов для дезинфекции", "У псов Путина (ЧВК "Вагнер") развязались руки", "В Россию пришла гибридная монархия Путина", "Теперь Путин — царь, россияне — рабы".

Под посольством РФ активисты протестуют против "обнуления" Путина

Акция против «обнуления» Путина под посольством РФ / Фото: Олег Давыденко, Укринформ

Под посольством РФ активисты протестуют против "обнуления" Путина

Под посольством РФ активисты протестуют против "обнуления" Путина

Под посольством РФ активисты протестуют против "обнуления" Путина

По материалам: ukrinform.ru


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