Аудит реестров налоговой помог обнаружить схему на миллиарды — Минцифры

03.07.2020 18:38

Укринформ

Благодаря проведению аудита реестров Государственной налоговой службы удалось выявить и заблокировать масштабную коррупционную схему.

Об этом во время брифинга по результатам аудита реестров Государственной налоговой службы Украины заявил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, сообщает корреспондент Укринформа.

"Проведенная работа и исправленные, скажем так, ошибки и коррупционные риски, каждый месяц будут государству не стоить, а приносить примерно 2 млрд грн. По нашей иформации, это была одна из самых коррупционных схем в истории Украины, и сегодня она полностью прекращена" , — отметил Федоров.

Он добавил, что благодаря новому руководству Министерства финансов и новому руководству Государственной налоговой службы, которая, по сути, впервые в истории Украины допустила специалистов к полноценному аудиту информационных систем, "была проведена работа большая, работа СБУ, и были найдены конкретные коррупционные схемы".

Федоров рассказал, что, по версии следствия, коррупционные схемы были задействованы 2019-2020 годах точно. "Убытки ежемесячно — 2 миллиарда. Были задействованы и люди, которые работают, или работали в Налоговой службе до этого, в региональной в том числе. Всего субъектов — более 400", — добавил министр.

В свою очередь заместитель председателя Государственной налоговой службы Евгений Олейников объяснил, что благодаря работе СБУ и Минцифры удалось установить, что система мониторинга рисков, которая используется в администрировании НДС, "имела существенную и очень опасную погрешность в алгоритме работы".

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"Благодаря этому те мошенники, которым стало известно об этой погрешности, могли имитировать своё соответствие так называемым условиям безусловной регистрации. Проще говоря, система считала их настолько добросовестными плательщиками, что их налоговые накладные вообще не проверялись на риски. Система игнорировала любые попытки налоговой службы остановить их регистрацию", — заявил Олейников.

Он заметил, что со стороны налоговой, главной задачей является обеспечение соблюдения налогового законодательства: "Когда мы это делаем, когда мы противодействуем мошенникам, когда мы все вместе, вся государственная власть, встаём против схем уклонения от налогообложения и разрушаем их, мы не только возвращаем государству те деньги, которые не уплатили мошенники, мы еще и создаем мощный стимул для добросовестных плательщиков честно выполнять свои налоговые обязательства перед государством".

По материалам: ukrinform.ru