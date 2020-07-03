Шахтеры четвертый день протестуют под ОП

03.07.2020 12:03

Укринформ

Несколько десятков протестующих под эгидой Независимого профсоюза горняков Украины четвертый день пикетируют здание Офиса Президента.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Участники акции протеста разместились на площади перед зданием ОП. Люди стучат касками. Вход в ОП охраняют правоохранители.

Как сообщал Укринформ, шахтеры "Мирноградугля", "Добропольеугля", "Селидовугля", шахт Львовско-Волынского бассейна проводят под Офисом Президента бессрочную акцию протеста.

Среди требований горняков, в частности, погашение работникам государственных шахт задолженности по заработной плате, которая по состоянию на 1 июля 2020 года превысила более 1,2 млрд грн.

Также они требуют обязать Фонд государственного имущества Украины, ПАО "Центрэнерго", ГП "Госуглеснабжение", ГП "Калушская ТЭЦ-Новая" полностью рассчитаться с государственными угледобывающими предприятиями за полученный уголь, в том числе с ГП "Львовуголь" (353 млн грн ), ГП "Первомайскуголь" (177 млн ​​грн), шахтами имени М.С. Сургая (94 млн грн), "Южнодонбасская №1" (260 млн грн), "Краснолиманская".

Среди требований — освобождение от должности председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса; запрет импорта электроэнергии и угля газовых марок из Российской Федерации и Беларуси.

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И.о. министра энергетики Ольга Буславец подчеркнула, что шахтеры, которые вышли на акцию, требуют не только погашения долгов, но и выполнения топливного баланса в части сбыта угля.

В то же время, Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что государство впервые за значительный период не имеет задолженности по выплате заработной платы горнякам государственных шахт. В частности, по его словам, Министерство энергетики выплатило дополнительные почти 340 млн грн шахтерам государственных шахт.

По материалам: ukrinform.ru