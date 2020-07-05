Президент вручил награды украинским морякам

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05.07.2020 11:41

Укринформ

Президент Владимир Зеленский вручил награды украинским военным морякам, а также передал ордена «Золотая Звезда» родным погибших Героев Украины Анны Бортюк и Сергея Шатохина.

Церемония состоялась в Одессе во время торжественных мероприятий по случаю дня Военно-морских сил ВСУ, сообщает пресс-служба главы государства.

«Сегодня мы награждаем орденами и медалями лучших из украинских военных моряков. А кроме того, отмечаем званием «Герой Украины» и орденом «Золотая Звезда», к сожалению — посмертно, за отвагу в спасении людей во время пожара в Одесском колледже », — сказал Зеленский.

В частности, орденом «За мужество» ІІІ степени награжден старший мичман Андрей Марчук и старшина Владимир Сорочан.

Медалью «За воинскую службу Украине» награждены капитан Сергей Волынский, капитан Ярослав Волянский, капитан II ранга Алексей Корецкий и лейтенант Роман Сухина.

Медали «Защитнику Отечества» удостоены старшина Андрей Вакуленко и капитан I ранга Роман Кодымский.

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Президент также передал ордена «Золотая Звезда» родным погибших преподавателя высшей математики и информационных дисциплин государственного высшего учебного заведения «Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса» Анны Бортюк и командира отделения государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, прапорщика службы гражданской защиты Сергея Шатохина.

Награды получили супруг Бортюк Николай и жена Шатохина Людмила.

Как сообщалось, 25 января Президент подписал указ о присвоении звания Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» Анне Бортюк и Сергею Шатохину (посмертно) за героизм и самопожертвование, проявленные при спасении людей во время пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который произошел 4 декабря 2019 г.

Во время пожара преподаватель Бортюк дважды выводила студентов из охваченного пламенем здания и погибла в результате отравления продуктами горения, когда вернулась в здание третий раз. А командир отделения ГСЧС Шатохин погиб при попытке спасти студентку, которая прыгнула из окна здания — погибли оба.

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В общей сложности, в результате пожара в шестиэтажном здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса погибли 16 человек, более 30 человек пострадали от огня.

Фото: ОП

По материалам: ukrinform.ru