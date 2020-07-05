Танзит Венгрией разрешен только через два пункта пропуска — ГПСУ

Общество
Таисия Слепцова0
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Танзит Венгрией разрешен только через два пункта пропуска - ГПСУ

Танзит Венгрией разрешен только через два пункта пропуска — ГПСУ

05.07.2020 11:48

Укринформ

Транзит Венгрией разрешено только через два пункта пропуска на границе с Украиной.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины со ссылкой на венгерских коллег.

"В частности с 14:00 4 июля пропуск лиц и транспортных средств, которые едут транзитом через Венгрию, осуществляется только по гуманитарным коридорам в пунктах пропуска "Берегшурань"-"Лужанка" и "Захонь"-"Чоп (Тиса)", — говорится в сообщении.

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Как сообщал Укринформ, 29 июня с 1:00 на границе с Венгрией полностью возобновили работу пункты пропуска "Вилок — Тисабеч", "Лужанка — Берегшурань", "Косино — Барабаш" и "Звонковое — Лонья".

Фото: ГПСУ

По материалам: ukrinform.ru


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