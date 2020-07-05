У пограничников не было оснований запрещать вылет украинцев в Грецию

Комментарий

05.07.2020 16:39

Укринформ

В Государственной пограничной службе Украины заявили, что не было оснований запрещать вылет 17 украинцев, которые были задержаны в Греции.

Об этом сказали ВВС Україна в пограничной службе.

"Пограничники действуют в соответствии с действующим законодательством. Если у человека документы в норме, то пограничники его пропускают", — отметили в пресс-службе ГПСУ.

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Как сообщал Укринформ, в аэропорту Афин в субботу были задержаны прибывшие из Киева 17 граждан Украины из-за запрета на въезд в ЕС гражданам третьих стран, среди задержанных двое детей 8 и 9 лет.

Консулы Украины сотрудничают с соответствующими государственными структурами Греции с целью неприменения процедуры "депортации" к непропущенным гражданам Украины, которые отнесены к категории "нежелательные".

По материалам: ukrinform.ru