Задержание украинцев в Афинах: дипломаты пытаются не допустить депортации

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05.07.2020 16:18

Укринформ

Консулы Украины сотрудничают с соответствующими государственными структурами Греции для того, чтобы к непропущенным украинцам в Афинах не применялась процедура "депортации".

Об этом говорится в комментарии в Facebook Посольства Украины в Греческой Республике относительно прибытия граждан Украины в аэропорту Афин, Греция.

"Консулы Украины сотрудничают с соответствующими государственными структурами Греции для того, чтобы к непропущенным гражданам Украины, которые отнесены к категории "нежелательные", не применялась процедура "депортации", — говорится в сообщении.

В Посольстве очередной раз обращают внимание граждан Украины на необходимость внимательного изучения информации относительно режима въезда в Греческую Республику.

"Вся информация об отсутствии разрешения украинцам на въезд в Грецию размещена на карте МИД Украины, сайте и Фейсбуке Посольства. К сожалению, это не первый случай, когда упомянутые авиакомпании берут на борт граждан Украины на рейсы в Афины, несмотря на сохранение ограничительных мер по въезду в Грецию", — отметили в дипучреждении.

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Дипломаты отметили, что ночью 04.07. с.г. после получения обращения на "горячую линию" Посольства в отношении 17-ти граждан Украины, которые не были пропущены в аэропорту по прибытии в Грецию рейсами Wizzair и Ryanair, дежурный консул немедленно установил прямой контакт с украинцами. Сразу началась работа с представителями полиции аэропорта по обеспечению условий пребывания наших граждан.

Отмечается, что чиновница Посольства утром 5 июля прибыла в полицейский участок и доставила питьевую воду и средства личной гигиены гражданам Украины.

"Благодаря проведенной работе с полицией украинцам было разрешено дополнительно покупать напитки и еду на территории полицейского участка аэропорта.

С партнерами компаний Wizzair и Rayanair подтверждено обеспечение пассажиров питанием", — добавили в посольстве.

Отмечается, что возвращение украинских граждан домой возможно первыми обратными рейсами Афины — Киев: Wizzair — 07.07 в 21.55, Ryanair — 06.07 (относительно точного времени рейса ожидается подтверждение).

Как сообщал Укринформ, в аэропорту Афин в субботу задержали прибывших из Киева 17 граждан Украины в связи с запретом на въезд в ЕС гражданам третьих стран, среди задержанных двое детей 8 и 9 лет.

По материалам: ukrinform.ru