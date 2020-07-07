Бороться с российской пропагандой можно качественным контентом — эксперты

07.07.2020 00:43

Укринформ

Бороться с российской пропагандой можно качественным контентом и пониманием целевой аудитории, также важным условием является освобождение оккупированных территорий.

К такому мнению пришли участники онлайн-круглого стола в Укринформе на тему: «Информационное воздействие Российской Федерации на освобожденных и оккупированных территориях. Что изменилось за 6 лет?». Мероприятие было посвящено шестой годовщине освобождения Славянска и Краматорска от российских оккупантов.

«Надо делать такой информационный контент, чтобы он был лучше, чем российская пропаганда. Чтобы он мог перебивать не только в техническом, но и в творческом и информативном плане. И это будет прежде всего влияние на молодежь, которая берет все самое передовое и модерное. Если мы будем давать лучший контент на те территории, то мы перебьем эту пропаганду. Все приграничные территории так или иначе попадают под влияние соседей», — считает военный эксперт Владислав Волошин, экс-спикер Генерального штаба ВСУ.

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Денис Бигунов – коммуникационный менеджер ОО «Сильные громады», член ОО «Донецкий институт информации», подчеркнул важность исследования целевой аудитории на оккупированных территориях.

«Часто мы недооцениваем такое понятие, как маркетинг. Чтобы правильно сформулировать месседжи, надо четко обозначить целевые аудитории. Второе – это контекстное отслеживание российских пропагандистских вбросов и опровержение этой пропаганды без увязки в дискуссии с администрациями в ОРДЛО или с их так называемыми медиа», — отметил эксперт.

Несколько скептически к возможностям контрпропаганды на оккупированных территориях без их освобождения относится Валентина Быкова — медиа-эксперт, аналитик «Международного Центра противодействия российской пропаганде».

«Пока не будут освобождены оккупированные территории, о ментальной реинтеграции речь не идет вообще. Даже если граница перейдет под наш государственный контроль, все равно российская пропаганда будет работать на нашей территории. Никогда не будет так, что только украинские нарративы будут звучать в частности на востоке Украины», — считает медиа-эксперт.

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С ней соглашается Юрий Кочевенко, директор «Международного Центра противодействия российской пропаганде».

«Нам нужна высококачественная разведка – это мониторинг информационного пространства, социологические исследования, глубокий анализ наших целевых аудиторий. Нам необходимо хорошее оружие – это высококачественный контент, хороший информационный продукт, который будет захватывать внимание и будет нести правильные месседжи. Это маркетинговые инструменты, их знание и использование. Но реализовать все это в полной мере мы сможем лишь тогда, когда территории будут освобождены от российских оккупантов», — подчеркнул эксперт.

По материалам: ukrinform.ru