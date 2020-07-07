<img class="aligncenter" title="Меру пресечения задержанному экс-куратору главарей "ДНР" будут выбирать завтра " src="https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/07/3031a1bdefe061c1ff47c2aef72745df.jpg» alt=»Меру пресечения задержанному экс-куратору главарей "ДНР" будут выбирать завтра» width=»100%» />

Меру пресечения задержанному экс-куратору главарей "ДНР" будут выбирать завтра

07.07.2020 22:24

Укринформ

В среду, 8 июля, должны избрать меру пресечения задержанному сегодня в Киеве внештатному сотруднику ГРУ, причастному к сбитию самолета рейса МН17.

Об этом в комментарии корреспонденту Укринформа в Гааге сообщил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

“Завтра должны избрать меру пресечения в виде содержания под стражей. Когда мы говорим, что следствие продолжается по делу, то так оно и есть. Ранее мы говорили, что новые задержания будут, и сегодняшняя спецоперация тому подтверждение”, — отметил он.

Мамедов подчеркнул, что передачей материалов в Нидерланды дело не закончено: "Расследование всех обстоятельств катастрофы самолета МН17 будет продолжаться до тех пор, пока не будут найдены и наказаны все причастные к этой трагедии лица”.

Ранее СБУ сообщила о задержании 7 июля в Киеве гражданина Украины, который в течение 2014-2020 годов осуществлял функции одного из кураторов руководителей так называемой "ДНР" по линии ГРУ генерального штаба Вооруженных сил РФ.

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По информации спецслужбы, задержанный в качестве внештатного представитель спецслужб РФ принимал активное участие в создании "Разведывательного управления ДНР" и других подразделений этой террористической организации.

Сегодня ему должны сообщить о подозрении по факту руководства и участия в террористической организации (ч.1 ст. 258-3 УК Украины).

Как сообщалось, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированной частью Донбасса 17 июля 2014 года. На борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

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19 июня 2019 года Международная совместная следственная группа назвала имена четверых человек, которых считают причастными к транспортировке и боевому применению "Бука". Это экс-офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на то время полковник ГРУ генштаба вооруженных сил РФ, глава "РУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник-спецназовец ГРУ Олег Пулатов (все — граждане РФ), а также гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР".

По материалам: ukrinform.ru