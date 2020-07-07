Ограбление авто Укрпочты: полиция ищет бежевую "Ладу" с черным крылом

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07.07.2020 19:05

Укринформ

Полиция ищет очевидцев нападения на автомобиль Укрпочты в Лубенском районе Полтавской области и дает ориентировку на приметы автомобиля злоумышленников.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавщины.

"По последней информации, подозреваемые в разбойном нападении на «Газель», принадлежащей оператору почтовой связи «Укрпочта», передвигаются на автомобиле ВАЗ 2108 светлобежевого цвета. Особая примета ВАЗа — правое переднее крыло черного цвета. Последние две цифры государственного номерного знака авто — вероятно 59 (или 58), последние буквы — СК ", — говорится в сообщении.

Грабители передвигаются на светло-бежевой машине ВАЗ-2108 с черным крылом.

"По последней информации подозреваемые в разбойном нападении на" Газель ", принадлежащий оператору почтовой связи" Укрпочта", передвигаются на автомобиле" ВАЗ 2108 "светло-бежевого цвета. Особая примета ВАЗа — правое переднее крыло черного цвета. Последние две цифры государственного номерного знака авто — вероятно 59 (или 58), последние буквы — СК ", — говорится в сообщении.

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В полиции отметили, что преступники вооружены и опасны. Граждан просят ни в коем случае не пытаться задержать их самостоятельно, а сразу звонить в полицию по телефонам: (0532) 517702 (дежурная часть Главного управления НПУ в Полтавской области), 0951911300 (дежурная часть Лубенского отдела полиции), 0504074334 (управление уголовного розыска Главного управления полиции области).

Как сообщал Укринформ, сегодня, 7 июля, около 10.00 вблизи с. Тишки Лубенского района неизвестные взорвали автомобиль «Газель», который принадлежит "Укрпочте", и завладели деньгами в сумме более 2500000 грн и оружием охранника. Два человека, находившиеся в автомобиле, получили телесные повреждения.

По материалам: ukrinform.ru