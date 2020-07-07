В Минздраве объяснили задержку с открытием нового корпуса Охматдета

07.07.2020 11:14

Укринформ

Отсрочка открытия новой очереди Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" связана с тем, что в условиях коронакризиса возникла задержка с поставкой импортного медицинского оборудования.

Об этом на брифинге 7 июля сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"У нас было предусмотрено 1 июня открытие второй очереди больницы "Охматдет", которое предусматривало в том числе открытие отделений химиотерапии, онкологии, отделения онкологии с койками интенсивной терапии. … В связи с эпидемией, с коронакризисом, у нас возникла задержка с поставкой специфического медицинского оборудования от европейских производителей. В том числе из-за того, что был введен запрет на экспорт соответствующего оборудования, или они были перегружены изготовлением другого оборудования, которое используется при коронавирусной болезни. … Мы перенесли открытие этих отделений на конец июля. Сейчас идет поставка этого оборудования", — сказал Степанов.

Читайте также: Зеленский настаивает на открытии нового корпуса Охматдета не позднее 31 августа

Он добавил, что в следующем году реконструкция НДСБ "Охматдет" будет продолжена, также будет продолжена закупка нового оборудования для других отделений — центра экстренной медпомощи, хирургических отделений, нейрохирургического отделения. Министр здравоохранения выразил надежду, что до конца 2021 года процесс удастся завершить.

По материалам: ukrinform.ru