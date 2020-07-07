В Минздраве создали Департамент качества медицинской помощи
В Минздраве создали Департамент качества медицинской помощи
07.07.2020 10:32
Укринформ
В структуре Министерства здравоохранения будет работать Департамент качества медицинской помощи.
Об этом сказала замминистра здравоохранения Ирина Микитчак на брифинге 7 июля, сообщает корреспондент Укринформа.
"У нас вводится новая структура Минздрава и теперь в структуре министерства будет работать полноценный Департамент качества медицинской помощи. В этом департаменте есть структурные подразделения, которые, собственно, и будут заниматься процессом управления качеством медицинской помощи. Это отдел контроля качества оказания медицинской помощи, отдел результатов и эффективности медицинских услуг, и отдел контроля нормативов профессиональной деятельности в сфере здравоохранения", — сказала Микитчак.
Читайте также: Минздрав хочет оплачивать через бюджет поиск доноров для трансплантации костного мозга
Она отметила, что также возобновляется работа клинико-экспертной центральной комиссии. По её словам, команда Минздрава работает над новым приказом, который вскоре будет принят, для того чтобы каждый пациент чувствовал себя защищенным и чтобы каждое учреждение здравоохранения обеспечивало качество медицинской помощи высокого стандарта.
Микитчак добавила, что в новой структуре Минздрава будет подразделение, которое будет заниматься медсестринством.
"Это экспертная группа по вопросам медсестринства. Сейчас комплектуются наши структурные подразделения, и фактически впервые в структуре Минздрава будут государственные эксперты, которые будут заниматься развитием медсестринства в Украине, ведь это очень важная часть нашей медицинской сферы", — сказала она.
По материалам: ukrinform.ru