В Нацсовете рассказали о новой модели сотрудничества со СМИ в законопроекте "О медиа"

07.07.2020 16:15

Укринформ

Законопроект «О СМИ», рекомендованный комитетом Верховной Рады по вопросам информационной и гуманитарной политики к первому чтению, предлагает новую модель сотрудничества регуляторного органа и участников медиарынка, которые призваны значительно упростить механизм сотрудничества Национального совета с лицензиатами и регистрантами.

Об этом заявила председатель Национального совета Ольга Герасимьюк, сообщает пресс-служба регулятора.

«Предложенные нормы значительно упрощают процедуру получения разрешительных документов для осуществления деятельности в сфере медиа. Кроме привычного лицензирования, предусмотрен новый способ закрепления отношений с регулятором — регистрация. Сейчас лицензируются все типы аудиовизуальных медиа — и те, которые вещают в в эфире, и те, которые распространяются в кабеле или на спутнике, а также и провайдеры программной услуги. По новому закону, лицензированию подлежит только радиочастотный ресурс, потому что он принадлежит государству и является ограниченным. Все остальные медиа переходят на упрощенную процедуру регистрации. Это — медиа без использования эфирного наземного вещания, VoD и провайдеры, которые поставляют пакеты телеканалов», — объясняет Герасимьюк.

По ее словам, наглядным является пример, касающийся спутникового вещания. «Если действующий Закон «О телевидении и радиовещании» для запуска спутникового телеканала требует получения лицензии, стоимость которой составляет 360 тыс. грн, а срок действия — 10 лет, то по законопроекту «О медиа» в этом случае будет применяться процедура регистрации. Оплата за регистрацию субъекта в сфере медиа сейчас составляет 4723 грн, и действие разрешения (регистрации) является неограниченным во времени », — констатирует председатель Национального совета.

Она отмечает, что пресса, онлайн-пресса и платформы общего доступа регистрироваться будут добровольно. В то же время на них также распространяются требования, определенные законом о контента.

Сама процедура регистрации достаточно простая и быстрая, более прозрачной становится и процедура лицензирования. Основания для отказа в регистрации или выдаче лицензии четко выписаны и достаточно сужены.

Значительно упростит процедуру взаимодействия с регулятором предусмотренная законопроектом новелла о введении электронного документооборота и электронного кабинета субъекта. Это позволит игрокам рынка коммуницировать и отправлять документы онлайн, экономить свое время и ресурсы.

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Председатель Национального совета акцентирует, что в условиях, когда расширяется сфера регулирования медиа, крайне важно обеспечить правовую определенность для всех субъектов медиапроцесса. Для того, чтобы избежать лишних недоразумений, разработчики законопроекта пошли на очень тщательное прописание процедуры назначения и проведения проверок.

«Европейские эксперты, оценивая эти положения законопроекта, выразили опасения, что эта процедура очень зарегулирована. Однако следует помнить, что в большинстве европейских стран этот вопрос урегулирован подзаконными нормативно-правовыми актами. В Украине же игрокам рынка удобнее, когда эти нормы выписаны в самом законе», — отмечает она.

В то же время Герасимьюк добавляет, что упрощению подлежит и механизм отчетности. Так, в законопроекте уже не предусмотрена необходимость подачи субъектами ежегодной отчетной информации о структуре собственности.

Также предложено изменить механизм применения санкций Национальным советом. Основные санкции, предусмотренные и действующим законодательством, — штраф и обращения в суд об аннулировании лицензии — остаются. Кроме того, предусмотрена новая мера реагирования Национального совета на выявленные нарушения — предписание. Оно применяется Национальным советом к субъекту в сфере медиа в случае совершения незначительного нарушения и может содержать срок для его устранения и предупреждения об ответственности в случае повторения указанного нарушения в дальнейшем.

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Герасимьюк отмечает, что, несмотря на то, что новые виды медиа становятся все более значимым средством распространения информации и к ним во многом перетекает потребительская аудитория, необходимость их регулирования возникла во всем мире, и такое регулирование уже введено во многих европейских странах. Поэтому, чтобы обеспечить одинаковый подход ко всей медиаиндустрии, онлайн-медиа также попадут под государственное регулирование.

Однако, отмечает председатель Нацсовета, абсолютно не соответствуют действительности распространяемые утверждения о том, что регулятор сможет блокировать онлайн-ресурсы. Таких положений в законопроекте о медиа нет. Национальной совет не будет иметь полномочий судебной системы. Он не становится ни карательным, ни правоохранительным органом. В случае выявления нарушений и при необходимости ограничения определенного ресурса соответствующее решение будет принимать только суд.

Также председатель Национального совета обращает внимание на то, что законопроект предусматривает только добровольную регистрацию для субъектов в сфере онлайн-медиа. В то же время зарегистрированные онлайн-медиа могут делегировать своих представителей в орган сорегулювания и участвовать в формировании критериев к контенту. Также работники зарегистрированного онлайн-медиа приобретают статус журналистов и на них распространяются соответствующие права, определенные законодательством и гарантированные государством.

Как сообщал Укринформ, 19 мая Верховная Рада отправила в Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики на повторное первое чтение законопроект №2693 "О медиа".

Ранее, 30 апреля, Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики принял решение рекомендовать Верховной Раде по результатам рассмотрения в первом чтении законопроект направить Комитету по вопросам гуманитарной и информационной политики для подготовки на повторное первое чтение.

Комитет рекомендовал на базе основного и альтернативного законопроектов подготовить новую редакцию проекта закона о медиа с учетом замечаний и предложений экспертов Совета Европы, ведущих ассоциаций медийной индустрии и общественных организаций медийной сферы.

Законопроект №2693 "О медиа" зарегистрирован в Верховной Раде 27 декабря 2019года. Он предлагает ввести совместное регулирование в сфере медиа как соединение функций и средств государственного регулирования и отраслевого саморегулирования.

1 июля гуманитарный комитет рекомендовал Раде принять за основу доработанный законопроект "О медиа" (№2693-д).

По материалам: ukrinform.ru