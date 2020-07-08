Повестки для выпускников: Шмыгаль поручил согласовать призыв и вступительную кампанию

08.07.2020 15:24

Укринформ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил руководителям Министерства обороны и Министерства образования и науки урегулировать ситуацию, когда выпускникам начали поступать повестки в военкомат.

Как отметил он на заседании правительства 8 июля, ребятам необходимо предоставить возможность спокойно подготовиться к поступлению в высшие учебные заведения, сообщает корреспондент Укринформа.

«Я прошу министра обороны и и. о. министра образования лучше скоординировать коммуникацию и саму работу по этому вопросу, чтобы родители и дети не нервничали. Потому что ребята, которые достигли 18-летного возраста, и хотят поступить в высшие учебные заведения, должны такую ​​возможность получить. И им не стоит бежать сейчас вручать срочно повестки», — отметил Шмыгаль.

Также он выразил убеждение, что в дальнейшем призыв будет проводиться в соответствии с утвержденными процедурами.

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Как сообщалось, МОН в связи с многочисленными обращениями выпускников, которые начали получать повестки из военкоматов, разместило на своем сайте разъяснения.

В документе отмечается, что ситуация, в частности, обусловлена ​​тем, что в 2020 году начало вступительной кампании (в связи с эпидемией коронавируса) перенесли на август, а весенний призыв был продлен до конца июля.

И.о. министра образования Сергей Шкарлет обратился в Минобороны с ходатайством о предоставлении отсрочки от весеннего призыва выпускникам учреждений общего среднего, профессионально-технического, профессионального довысшего и высшего образования 2020 года, а также о принятии решения относительно призыва таких лиц уже во время осеннего призыва в случае, если они не продолжат обучение.

Также в МОН напомнили, что по традиции выпускники учреждений среднего и высшего образования получали повестки во время осеннего призыва, после завершения вступительной кампании.

По материалам: ukrinform.ru