В Польше собирают подписи за отмену карантина для всех украинцев, прибывающих самолетами

08.07.2020 14:42

Укринформ

В Польше продолжается сбор подписей под петицией к президенту, главе правительства и министру здравоохранения РП относительно отмены обязательного 14-дневного карантина для лиц, прибывающих в Польшу из Украины воздушным путем.

В петиции отмечается, что восстановление правительством Польши обязательного карантина для граждан Украины с 3 июля "имеет признаки дискриминации по национальному признаку".

"Призываем вернуть Украину в перечень стран, из которых прибытие (в Польшу — ред.) воздушным судном не будет обязывать пассажиров отбывать 14-дневный карантин", — говорится в петиции.

В ней содержится призыв отменить положения распоряжения Совета министров РП от 2 июля, в котором изменяется перечень стран, о котором говорится в предыдущем распоряжении правительства от 30 июня.

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"Запись (относительно Украины в этом распоряжении — ред.) имеет признаки дискриминации лиц по гражданству и не имеет ничего общего с противодействием эпидемии COVID-19, есть положения ксенофобского характера, что нарушает права человека и противоречит добрососедским отношениям", — говорится в петиции.

В ней обращается внимание, что граждане Украины, которые прибыли самолетами 1 и 2 июля, могли не проходить карантин. В то же время с 3 июля его должны проходить в Польше только граждане Украины и других стран из-за пределов ЕС. В то же время граждане ЕС, в том числе Польши, прибывающие в Польшу из Украины тем самым транспортным средством, не обязаны проходить обязательный карантин.

"Хотим обратить внимание на то, что вирус не выбирает жертвы по паспорту, не различает гражданства", — говорится в петиции.

Как отмечается, дискриминационная запись в особенности касается смешанных семей, где супруги, которые имеют разное гражданство, и ранее находились вместе в тех же местах, после пересечения границы Польши должны быть разделены для прохождения карантина.

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"Призываем изменить положение и отменить необходимый карантин для всех путешественников, прилетающих из Украины", — говорится в документе.

Петиция создана вечером 7 июля и по состоянию на сегодняшний день уже подписали несколько сотен человек.

Как сообщалось, в распоряжении правительства Польши от 30 июня для граждан Украины, Грузии, Черногории, Японии, Канады, Албании, Кореи отменялся обязательный карантин по прибытии в страну воздушным путем.

2 июля распоряжением правительства РП Украина была исключена из этого списка, но разрешено без карантина прибывать самолетами из Украины гражданам Польши, а также ученикам, студентам, аспирантам и научным работникам, которые учатся и работают в РП.

По материалам: ukrinform.ru