Бесплатная земля: почему одним – десятки гектаров, а другим – “зеро”

Аналитика

09.07.2020 21:25

Укринформ

Власть начинает "охоту" на дельцов, которые, воспользовавшись "дырами" в кадастре, получили по несколько бесплатных наделов. Тогда как для остальных земли не хватает

В Госгеокадастре, который годами раздавал в собственность государственные наделы, нет реестра лиц, воспользовавшихся правом на бесплатное получение земель сельскохозяйственного назначения. Одно из последствий — многочисленные нарушения при получении украинцами предусмотренных законодательством 2 гектаров — индивидуальной доли "главного народного богатства". Когда одни граждане ввиду отсутствия общегосударственного учета получили по несколько участков в разных регионах страны и теперь распоряжаются десятками гектаров. А другим часто отказывают в бесплатном выделении наделов — за нехваткой "свободной" госземли.

О такой проблеме рассказал в интервью "Украинскому радио" глава Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко. Председатель заверил, что вскоре такой реестр будет сформирован. А имена нарушителей станут известны широкой общественности — списки "ловкачей" обнародуют. "Общество должно знать правду о своих "героях" и о том, что за годы распоряжения землями Госгеокадастром тысячи гектаров лучших земель Украины были разграблены. Речь идет о прибрежных зонах, рекреационных угодьях Причерноморья и Приазовья, а также о прекрасном природно-заповедном фонде, начиная от живописных Карпат и заканчивая Пуща-Водицей под Киевом", — подчеркнул Роман Лещенко…



Роман Лещенко

Знание, как говорится, знаниями. Но будут ли тут юридические последствия? Возвращать ли незаконно полученную землю в госсобственность или заставлять тех, на кого оформлены "сверхурочные" наделы, заплатить за них? Привлекать ли к ответственности виновных должностных лиц?

Бесплатные наделы — только для богатых, терпеливых и "избранных"?

Каждый гражданин Украины, которому исполнилось 18 имеет право бесплатно получить пять участков земли для различных нужд: строительство дома, размещение гаража, для садоводства, для ведения личного крестьянского хозяйства и для строительства дачи. Всего можно бесплатно приватизировать 2,28 гектара земли (статья 121 Земельного кодекса Украины). Львиная доля — именно наделы, предназначенные для ведения личного крестьянского хозяйства. Упомянутые уже 2 гектара. Получить участок можно в любом регионе страны — независимо от места жительства. Единственное условие — наличие свободных площадей. Если такая земля есть — в зависимости от того, где она расположена, — и надо обращаться с заявлением о бесплатном предоставлении в органы самоуправления города, села или района.

Понятно, что подавляющее большинство участков, предназначенных для ведения крестьянского хозяйства, расположены за пределами населенных пунктов. Ими и распоряжаются территориальные отделения Госгеокадастра. И тут начинается самое интересное. Хотя за саму землю, действительно, человек ничего не платит, оформление права собственности на надел может "влететь в копеечку" (от 2 до 10 тысяч гривень, а то и больше). А еще — процесс оформления довольно длительный. Иногда, говорят, до 2 лет. Этим, а также тем, что, подавая заявление на приватизацию земли, заявитель должен предварительно сам найти себе свободный участок (например, через сайт “Публичная кадастровая карта Украины”) и объясняется то, что миллионы украинцев не спешат и даже не рассматривают возможности воспользоваться правом на бесплатную землю. Считая, что "овчинка выделки не стоит".

Такой пассивностью и пользуются активные дельцы, для которых приватизация земли стала своеобразным бизнесом. Речь и о тех, кому удалось приватизировать несколько наделов в различных регионах страны (ввиду упомянутого уже отсутствия единой базы данных), и о "консультантах", которые — за отдельную плату — помогают решить "земельный" вопрос.

В сельской местности степень осведомленности о "земельных возможностях" гораздо выше. На порядок больше и процент граждан, которые воспользовались правом бесплатно получить землю. Поэтому, как только ребенку исполнится 18, каждая семья стремится получить надел и на него — даже если чадо учится в городе и в село возвращаться не собирается. Если не для того, чтобы самим хозяйничать, то чтобы сдавать в аренду фермеру или сельхозпредприятию, или просто — "чтобы было". В очереди за "душами" новоиспеченных совершеннолетних стоят и местные арендаторы. Пользуясь упомянутой уже проблемой нехватки у многих крестьян средств на оформление земли, они берут финансовые расходы и бумажные "вопросы" на себя. В обмен на обязательство будущих владельцев наделов минимум на 5-10 лет передать их в аренду именно "благодетелю". При этом "агробароны" оформляют такие наделы сразу десятками. И занимает этот процесс у них, как правило, считанные недели, а не годы, как у "обычных смертных". Поэтому бесплатной землей фактически пользуются исключительно арендаторы (иногда номинальным держателям даже документы на руки не выдают). А выгода для владельцев — арендная плата. Для агрохолдинга несколько тысяч гривень в год — мелочь. Для многих же домохозяйств — едва ли не единственный, наряду с ведением индивидуального хозяйства, вид заработка. И в большинстве случаев речь идет о "сером" кэше — без налогов и обязательств.

"Лишнюю" землю отберут. Нарушители отделаются "легким испугом"

Итак, многократное получение в собственность бесплатных гектаров украинской земли — лишь один из видов нарушений и злоупотреблений. Ликвидация этой "лазейки", как ожидается, поможет вернуть государству и местным громадам тысячи гектаров пашни. А также ужесточить контроль в сфере арендных отношений на селе.



Анна Федун

“Такая ситуация возникла из-за непрозрачных и запутанных процедур предоставления земли. Никто на местах годами не был заинтересован в том, чтобы вносить информацию о предоставлении бесплатных участков в какой-то единый реестр, — объясняет в комментарии Укринформу эксперт по земельному и аграрному праву, кандидат юридических наук Анна Федун. — Поэтому идею создания такого реестра или отражение информации о бесплатной приватизации в действующих реестрах считаю очень полезной. Ведь, учитывая предыдущий опыт, мы сможем выявить и проанализировать такие случаи. Что сделает невозможным злоупотребления в будущем".

Что касается реакции на нарушения, то одним обнародованием фамилий участников махинаций она не ограничится, — убежден адвокат, председатель Адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец. По его мнению, отсутствие реестра свидетельствует, во-первых, о неготовности власти к реформированию земельных отношений и открытию рынка земли. Во-вторых, о системном игнорировании закона местными властями, территориальными органами Госгеокадастра и гражданами.

"Ведь в большинстве случаев люди сознательно шли на нарушения. Они знали, что повторно (а следовательно — незаконно) обращаются за получением земли. Но пользовались этим для обогащения, — комментирует адвокат. — Поэтому, если при инвентаризации этих земельных участков манипуляции со стороны их владельцев подтвердятся, предыдущие решения, на мой взгляд, следует признавать недействительными. А землю возвращать или в государственную, или в коммунальную собственность. Граждане же смогут принять участие в земельных аукционах, выкупая эти участки уже за деньги. То же касается и изъятия незаконно полученных участков из пользования арендаторов. Они должны заключать новые арендные договоры с новыми владельцами — государством или местными громадами".



Ростислав Кравец

Кравец не исключает и того, что по действующему законодательству манипуляторов могут привлечь к уголовной ответственности. По меньшей мере — за подделку документов. Ведь перед оформлением "сверхурочных" земельных участков люди писали заявления, в которых подтверждали и свидетельствовали подписью, что правом на бесплатную приватизацию готовы воспользоваться впервые. "Однако ввиду того, что большинство случаев злоупотреблений произошли уже давно, срок давности по этим делам уже истек. Поэтому реальных сроков никто не получит. Суды будут закрывать производство. Вряд ли реальные сроки получат и те, кто, к примеру, получил такие участки в 2018-2019 годах. Максимально возможное наказание для них — к трем годам условно. Хотя в отдельных случаях речь может идти и о конфискации имущества", — говорит Ростислав Кравец. Но мелкие земельные дельцы, по выводам экспертов, отделаются преимущественно «легким испугом». Единственным финансовым наказанием для них станет разве что невозврат денег, потраченных на оформление "бесплатных" участков.

По мнению же Анны Федун, "теоретически" можно привлечь к ответственности некоторых должностных лиц, если удастся доказать факт злоупотребления служебным положением. Но для этого надо предусмотреть практические механизмы защиты интересов государства и местных громад. "Даже внося изменения в законодательство, что сделало бы возможным привлечение должностных лиц к ответственности. Нужно также предусмотреть дополнительные компетенции для органов госвласти, которые будут заниматься наведением порядка в этой сфере. И каждое дело должно решаться в индивидуальном порядке — в рамках уголовных производств и следственных действий", — говорит эксперт по земельному и аграрному праву. В то же время позитивом, по мнению Анны Федун, будет анонсированное Романом Лещенко обнародование информации о нарушителях. Это будет способствовать осведомленности населения и формированию предохранителей от повторения подобных злоупотреблений в будущем.

Еще одна задача — ускорение бюрократических процедур

Для минимизации коррупционных рисков Госслужба по вопросам геодезии, картографии и кадастра также меняет подходы к процедуре регистрации земельных участков, чтобы избежать злоупотреблений и "стимулирования" злоумышленниками должностных лиц к незаконным действиям. Третьего июля стартовал эксперимент по определению земельных регистраторов для оформления того или иного участка по принципу экстерриториальности. "При подаче документов система самостоятельно выбирает структурное подразделение Госгеокадастра, который будет их рассматривать. Это может быть подразделение из любого региона. Нивелируется коррупционная составляющая личных договоренностей между земельным регистратором и тем, кто подает документы", — пояснил глава Госслужбы Роман Лещенко. Еще одной из проблем, которые, по его словам, удалось решить в рамках эксперимента, стало сокращение времени рассмотрения документов. Сейчас этот срок не превышает 7 дней. Однако вся процедура оформления земельного участка в собственность все еще остается довольно долгой:

по закону, до месяца заявление о предоставлении земельного участка будет рассматривать орган местного самоуправления;

от полугода до года понадобится для разработки землеустроительной организацией проекта отвода земли (заплатить за это придется от 2 до 10 тысяч гривень)

неделю (вместо двух) теперь займет процесс государственной регистрации участка территориальным органом Госгеокадастра и получения выписки из кадастра об участке с указанием кадастрового номера;

месяц-полтора продлится утверждение проекта распорядителем земли — местным советом или администрацией, регистрация права собственности Минюстом и принятия органом местного самоуправления или местным органом исполнительной власти решения о передаче земли в собственность;

еще до 2 недель понадобится на реакцию местных органов Государственной регистрационной службы или государственного кадастрового регистратора управления земельных ресурсов на заявление о государственной регистрации права собственности на участок.

Согласитесь, такая процедура действительно многих может отпугнуть. И при этом она не мешает нарушителям и не исключает злоупотреблений, из-за которых государство несет миллиардные убытки… Что-то явно не так в нашей "земельной консерватории". И хорошо, что за изменение этой системы, наконец, серьезно взялись. Главное, чтобы и эту реформу, как у нас водится, “не заговорили”…

Владислав Обух, Киев

По материалам: ukrinform.ru