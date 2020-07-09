Дело Шеремета: рассмотрение апелляции Антоненко отложили на 13 июля

09.07.2020 18:06

Укринформ

Киевский апелляционный суд перенес на 13 июля рассмотрение апелляционной жалобы защиты Андрея Антоненко на избрание ему меры пресечения.

Соответствующее решение принято в четверг, 9 июля, сообщает Укринформ.

"Коллегия судей постановила: объявить перерыв до 13 июля 10:30", — заявил судья.

Такое решение в суде приняли в связи с необходимостью направить запрос в Печерский районный суд относительно наличия либо отсутствия одного из томов уголовного дела.

Ранее Киевский апелляционный суд перенес на 9 июля рассмотрение апелляционной жалобы в связи с необходимостью изучения адвокатами Антоненко ходатайство обвинения.

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Как сообщалось, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве вследствие взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела об убийстве Шеремета.

Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

22 мая адвокат Николай Ореховский проинформировал, что досудебное расследование по делу об убийстве Павла Шеремета завершено.

25 мая Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и изменил меру пресечения Яне Дугарь с домашнего ареста на залог в размере 168 тыс. гривень. Необходимую сумму собрали меньше чем за сутки.

Кузьменко и Антоненко сейчас находятся в СИЗО.

По материалам: ukrinform.ru