Прогноз Павла Глобы для Украины на 2020 и последующие годы

Павел Глоба – один из самых узнаваемых астрологов, известен также как телеведущий и писатель. Активно популяризируя астрологию, он написал более 50 научно-популярных книг.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на mistika.pro.

О своих предсказаниях Глоба говорит так:

«Я не делаю 100% прогнозов, я даю наиболее вероятные сценарии событий. Только шарлатан может утверждать, что дает точные предсказания».

Не преминул Павел Глоба и Украину. Он ярко высказался о нашей стране, представив прогноз на ближайшее время и на перспективу.

По его словам, главным событием 2020 года для Украины станет окончание военных действий. Хотя о последствиях войны еще долго будут рассказывать потомкам.

Будущее, по предсказанию астролога у нашей страны светлое. Украина небольшими «шажками» будет двигаться к стабильности и материальному благополучию. На резкие положительные перемены украинцам надеяться не стоит, потому как все будет происходить медленно, но верно.

В недалеком будущем могут возобновиться торгово-экономические связи с Россией.

Возможность такого партнерства появится после того, как у власти обеих стран будут находиться справедливые и порядочные люди. Еще через какое-то время у Украины появится большая возможность начать партнерские отношения с одной из сильной стран Европы. Эти отношения помогут стране «подняться с колен».

И хотя в целом предсказания Глобы для Украины достаточно положительные, однако существует ряд неприятных моментов, которые украинцам придется принять.

В частности, по мнению астролога, Украина не вернет Крым, и властям не стоит за него бороться, так как это чревато большими неприятностями.

А заметного улучшения политической и экономической жизни в стране, по словам Павла Глобы, можно ожидать через 5-10 лет. Этому будет способствовать смена власти в Украине, когда на «престол» вступит новый активный правитель.

Ранее сообщалось о том, что Павел Глоба предсказал, окончание войны на Донбассе.