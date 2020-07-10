Австрийский профессор назвал глупостью стереотип о “крестьянском” украинском языке

10.07.2020 18:06

Укринформ

Некоторым украинцам мешает говорить на украинском языке ерунда о том, что он якобы "селянский", а в больших городах надо говорить по-русски.

Об этом заявил в интервью Укринформу профессор Института славистики Венского университета Михаэль Мозер.

"По моему мнению, некоторым украинцам мешает выучить язык прежде всего тот до сих пор распространенный стереотип, что украинский — якобы "селянский" язык. Мол, в больших городах надо говорить по-русски, и тогда ти выглядишь как образованный, культурный человек", — подчеркнул Мозер на украинском.

Он подчеркнул, что это — "полная ерунда". "Украинский — замечательный язык. Да, он есть и селянским (в этом ничего плохого нет), и языком интеллектуалов. Поэтому не стоит стесняться, когда говоришь на украинском — даже если это не литературный язык, а суржик. Просто стоит работать над своей речью", — заявил он.

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Наряду с этим, Мозер обратил внимание на то, что украинский является государственным в Украине, "и поэтому, разумеется, его нужно знать всем гражданам". "Русский можно знать, но — необязательно. Украинский — хорошо проработанный литературный язык. Он объединяет украинцев и не только в Украине, но и далеко за ее пределами. Я бы вообще сказал, что украинский — это на самом деле мировой язык", — отметил языковед-украинист.

По материалам: ukrinform.ru