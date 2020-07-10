"Дети низкого качества": Потураев считает искусственным скандал вокруг слов Третьяковой

10.07.2020 19:50

Укринформ

Скандал вокруг цитаты народного депутата от «Слуги народа» Галины Третьяковой в отношении детей был сделан искусственно.

Такое мнение в интервью Укринформу высказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.

"Ну, подождите, «дети низкого качества», — это была цитата. И вакханалия вокруг нее была создана искусственно», — заявил депутат.

По его словам, «мы же все сами страдаем от того, что не ведем откровенных дискуссий по болезненным вопросам».

Потураев отметил, что так называемая политкорректность, в которой в самом начале не было ничего плохого, сегодня в своих радикальных проявлениях мешает вести откровенную дискуссию. «Если депутат не имеет права рассуждать, то это и будет приводить к тому, о чем вы говорите, — к низкому качеству депутатского корпуса. А здесь депутат и ученый начинает рассуждать в профессиональной среде о серьезных вещах, цитируя серьезных исследователей, включая нобелевских лауреатов, и после этого потом поднимается шум. Это чистая манипуляция, откровенная чистая манипуляция с самого начала", — заявил председатель гуманитарного комитета.

По мнению Потураева, необходимо говорить о том, как работает система субсидий при рождении ребенка, и к каким последствиям это приводит.

"Потому что на самом деле дотации являются одним из наименее, я бы сказал, наименее эффективных инструментов решения демографической проблемы. Об этом написаны сотни книг. Так вот: проблема не потому, что ты мало даешь денег, а в том, что когда у молодежи нет понятной жизненной перспективы — не будет решения демографической проблемы. Ну и, в лучшем случае, у тебя будет один ребенок на одну семью, а это — демографическая яма, это углубление кризиса», — считает Потураев.

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По его убеждению, смысл в том, чтобы люди имели понимание своей качественной жизни на перспективу в 20 лет. «Если они знают, что им из этой страны нет смысла ехать, если они знают, что здесь есть качественное образование, качественная медицина, безопасность на улицах, качественная окружающая среда, возможности для отдыха, — то тогда будут там два и три ребенка", — отметил он.

Как сообщалось, в мае во время вебинара председатель Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявила, что некоторые необеспеченные семьи могут рожать детей для того, чтобы получить материальную помощь. При этом, по ее словам, в таких семьях могут рождаться дети "очень низкого качества", которые в будущем тоже "садятся на государственные средства". Она также привела примеры стран, где предлагают стерилизовать безработных женщин.

Позднее Третьякова извинилась, но заявила, что не собирается уходить со своего поста, несмотря на давление. Она заявила, что против нее ведется проплаченная кампания за инициированные ею реформы, а также по причине ее деятельности в Трехсторонний контактной группе относительно Донбасса.

По материалам: ukrinform.ru