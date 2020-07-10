На страховые выплаты семьям умерших от COVID-19 медиков выделили 233 миллиона

10.07.2020 17:35

Укринформ

Правительство выделило Министерству соцполитики 233,3 млн гривень для предоставления страховых выплат, предусмотренных статьей 39 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней".

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

"Указанные средства Министерством направлены на счет Фонда социального страхования Украины для выплаты единовременного пособия членам семей медицинских работников, смерть которых наступила в результате инфицирования коронавирусной болезнью COVID-19", — говорится в сообщении.

На сегодняшний день в Фонд поступила информация о 7 подтвержденных случаях заболевания медиков во время выполнения профессиональных обязанностей со смертельным исходом.

В течение 1-2 "банковских дней" трем семьям умерших от коронавируса медицинских работников, документы от которых в полном объеме поступили в Фонд, будет выплачено по 1 576,5 тыс. гривень гарантированной государством помощи.

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Другим 4 семьям такая помощь будет выплачена в ближайшее время после получения всех необходимых документов. Сейчас специалистами Фонда предоставляется всесторонняя помощь семьям пострадавших по сбору документов для назначения выплат.

По материалам: ukrinform.ru