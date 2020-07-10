Президент подписал закон о поступлении без ВНО для жителей оккупированного Донбасса и Крыма

10.07.2020 18:02

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возможности вступления в украинские вузы жителей временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма без ЗНО.

Об этом сообщает Офис Президента.

«Мы боремся за молодежь на временно оккупированных территориях, за их ум и талант. Поэтому нужно максимально поощрять таких выпускников переезжать на подконтрольную Украине территорию, вступать в наши учреждения образования, учиться в украинской системе образования», – сказал Зеленский.

Закон, «О внесении изменений в Закон Украины«О высшем образовании» об особенностях поступления в заведения высшего образования лиц с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей» № 744-их, который Верховная Рада приняла 3 июля 2020 года, расширяет права поступления в заведения высшего образования абитуриентов с временно оккупированных территорий Крыма, Донбасса и населенных пунктов, находящихся на линии столкновения. В частности, они смогут поступить в любое заведение высшего образования по квоте, размер которой определяет Министерство образования и науки Украины.

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Для указанной категории абитуриентов поступление будет проходить по результатам вступительных экзаменов или на основе ВНО — по собственному выбору.

Ранее поступление по квоте предусматривалось только для жителей временно оккупированного Крыма и г.Севастополя и только в ограниченный перечень высших учебных заведений.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

По материалам: ukrinform.ru