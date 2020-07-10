Сравнивать языковую ситуацию в Швейцарии и Украине неуместно – австрийский профессор

10.07.2020 17:39

Укринформ

Сравнение швейцарского многоязычия с языковой ситуацией в Украине неуместно и делается, как правило, людьми, которые не знают ничего о Швейцарии.

Об этом заявил в интервью Укринформу профессор Института славистики Венского университета Михаэль Мозер.

"Такие сравнения действительно иногда приводятся, но для меня они выглядят неуместно по нескольким причинам. Швейцария и Украина – очень разные страны, как по истории, так и современности", — прокомментировал Мозер вопрос о том, что сторонники русского как второго государственного языка в Украине часто указывают на швейцарское многоязычие.

Австрийский языковед отметил, что языковая ситуация в Швейцарии, где 4 официальных языка, не совсем простая: "Сравнивать швейцарскую языковую ситуацию с украинским любят люди, которые о Швейцарии не знают ничегошеньки. Если кто-то думает, что в Швейцарии все замечательно с языковым вопросом и швейцарцы по всей стране одинаково хорошо владеют всеми четырьмя официальными языками, то он очень ошибается".

По его словам, в разных кантонах конфедерации фактически бытует лишь один язык. "На самом деле Швейцария является глубоко федеративной страной, и в разных кантонах фактически бытует лишь один язык. Если швейцарец едет, например, из немецкоязычного кантона во франкоязычный, то ему следует иметь основательные знания французского. И образованный человек из немецкоязычной части Швейцарии обычно знает французский на достаточном уровне. Но несколько иная ситуация, когда кто-то из франкоязычного кантона едет в немецкоязычный: франкоязычные швейцарцы в основном не знают немецкого", — отметил Мозер.

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Он указал на то, что на третьем официальным языке – по-итальянски – "говорят главным образом итальянские швейцарцы". "Четвертый государственный язык – ретороманский. Но про него иногда забывают даже в самой Швейцарии – часто можно увидеть надписи не на четырех языках, а только на трех. Этим языком пользуется небольшое количество людей", — добавил лингвист.

По материалам: ukrinform.ru