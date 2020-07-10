Зеленский поблагодарил Турцию за поддержку во время пандемии и наводнения

10.07.2020 17:54

Укринформ

Президент Владимир Зеленский провел встречу с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акар, который находился в Украине с рабочим визитом.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Благодарны Турции и лично Президенту Эрдогану, которые всегда поддерживают Украину, нашу независимость и суверенитет. Хотел бы поблагодарить за помощь Украине во время пандемии и за решение Турции выделить помощь в преодолении последствий наводнений", — сказал Зеленский.

Глава государства выразил благодарность за неизменную поддержку Турцией суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за внимание, которое турецкая сторона уделяет защите прав и интересов крымских татар. Представитель правительства Турции подтвердил готовность страны к реализации договоренностей о строительстве 500 квартир для крымских татар, которые были вынуждены переехать из оккупированного Крыма.

Президент Украины высоко оценил гуманитарную помощь Турции.

Отметив усиление стратегического партнерства между Украиной и Турцией, собеседники обсудили реализацию Дорожной карты украинско-турецкого сотрудничества на 2020 год, которое было подписано 22 июня этого года, во время визита в нашу страну турецкой делегации во главе со специальным советником и представителем Президента Турции Ибрагимом Калином. Среди прочего, подчеркивалась необходимость проведения в ближайшее время очередного заседания Межправительственной украинско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также консультаций по заключению Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.

Читайте также: Украина и Турция начнут реализацию соглашения о военно-финансовом сотрудничестве

Турецкий высокопоставленный чиновник положительно оценил динамику развития украинско-турецкого сотрудничества в военной сфере. Подчеркивалась готовность сторон к тесному взаимодействию в контексте привлечения в июне 2020 года Украины к программе НАТО «Партнерство расширенных возможностей». Стороны согласились изучить возможность открытия двустороннего консультационного механизма по вопросам безопасности в регионе Черного и Азовского морей.

Глава государства поблагодарил за финансовую помощь турецкую сторону — закупку товаров для Вооруженных сил Украины, а также за помощь по оздоровлению в Турции детей и членов семей украинских военных, которые погибли, защищая Родину. Стороны согласились изучить возможность заключения межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере обороны. Во время беседы также был обсужден ряд практических вопросов сотрудничества в оборонно-промышленной отрасли.

Собеседники выразили удовлетворение возобновлением высокой динамики политических контактов между двумя странами после смягчения карантинных мер.

Фото: ОП

По материалам: ukrinform.ru