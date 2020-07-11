Шахтеры завершили всеукраинскую акцию протеста – Волынец

11.07.2020 16:28

Укринформ

Всеукраинская акция протеста шахтеров, которая продолжалась с 30 июня, завершилась.

Об этом в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ), народный депутат Михаил Волынец.

«С сегодняшнего дня Всеукраинская бессрочная акция протеста шахтеров стала историей. Одиннадцать дней понадобилось шахтерам «Львовуголь», «Добропольеуголь», «Волыньуголь», «Селидовоуголь», «Первомайскуголь», «Мирноградуголь», чтобы власть услышала людей», — говорится в посте.

Как сообщал Укринформ, 30 июня возле Офиса Президента началась бессрочная акция протеста шахтеров "Мирноградуголь", "Добропольеуголь", "Селидовоуголь" и представителей шахт Львовско-Волынского бассейна.

Горняки требовали, в частности, погашения задолженности по выплате зарплат, полного расчета с государственными угледобывающими предприятиями за полученный уголь, запрещения импорта электроэнергии и угля газовых марок из Российской Федерации и Беларуси.

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По состоянию на 1 июля общая задолженность государственных угледобывающих предприятий по заработной плате за 2015-2020 годы составила 271 млн грн (в том числе 2020 года — 124 млн грн). В Минэнерго объяснили, что эту задолженность можно погасить только средствами, полученными от реализации угольной продукции.

По материалам: ukrinform.ru