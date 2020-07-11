Шкарлет говорит, что против него развернули информационную войну

11.07.2020 03:44

Укринформ

Исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет снова заверил, что в его научных работах нет плагиата, а против него самого развернута информационная война.

Об этом говорится в письме в.и.о. министра Украинскому Католическому Университету, обнародованного на сайте УКУ.

"В последние дни против меня начата информационную войну. Устраиваются пикеты, «перфомансы», флешмобы, на телевидении – куча сюжетов, на сайтах – сплошные обвинения, и мы прекрасно понимаем, что эта работа кем-то координируется и финансируется… Уверяю Вас: я никогда не допускал случаев плагиата или академической недоброчестности. Считал и считаю, что любой, если он (или она) работает недоброчесно – не имеет права заниматься наукой и называть себя ученым", — подчеркнул Шкарлет.

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По его словам, размещенные в Интернете статьи не доказывают факт плагиата, поскольку "недобросовестные люди могут легко и быстро сфальсифицировать любые статьи и файлы, что и произошло в моем случае".

"Первые обвинения в плагиате было опубликовано 3 июня – сразу после того, как стало известно, что Шкарлет является одним из претендентов на должность Министра. До этого момента Шкарлета ни разу в плагиате не обвиняли. Еще две статьи – 4 июня. В информационное пространство запущено массированные "информационные бомбы"… В сети появляются коллективные письма, в котором идет ссылка на фейковый сайт и на фейкове обращение Научного комитета. Однако в Министерство образования и науки Украины, где я работаю сейчас – ни одного обращения, ни одной жалобы не поступало", — пишет в.и.о. министра.

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Шкарлет убежден, что в Украине следует разработать и имплементировать четкий правовой механизм проведения проверок фактов академической недоброчесности и плагиата, ведь сейчас такого механизма просто не существует. Кроме того, по результатам проверок, которые сейчас проводятся в Национальном университете "Черниговская политехника", где он до момента назначения работал ректором, Шкарлет надеется, "что в ближайшие дни будут обнародованы их результаты, а обнародованы они будут обязательно".

В.и.о. министра также напомнил о презумпции невиновности, которая действует в нашей стране, и о том, что только суд может установить факт плагиата. При этом он заявил, что готов предоставлять разъяснения и ответы по любым вопросам как по своей научной деятельности, так и относительно работы в "Черниговской политехнике", ведь открыт и готов к сотрудничеству как с журналистами, так и с научными кругами Украины.

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Напомним: 1 июля 2020 года Ректорат Украинского Католического Университета обнародовал заявление под названием “Ошибочное решение, которое невозможно замолчать”, в котором выразил предостережение относительно способа и целесообразности назначения ректора Сергея Шкарлета в.и.о министра образования и науки Украины в связи с упреками образовательной общественности в его адрес в нарушении академической добропорядочности и отсутствия четкой публичной позиции по ключевым вопросам и принципов реформы образования в Украине.

По материалам: ukrinform.ru