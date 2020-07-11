Степанов назвал достойную зарплату для медиков в Украине

11.07.2020 22:14

Укринформ

Нынешний уровень зарплат медиков является недостаточным, а заработная плата врача в Украине должна стартовать от 20 000-25 000 гривен.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире политического ток-шоу "Голос народа", передает пресс-служба Минздрава.

"Я считаю, что минимальная зарплата врача должна стартовать от 20-25 тысяч гривен, если мы хотим иметь профессиональных врачей с достойными условиями труда, от которых мы будем требовать качественно нас лечить", — сказал он.

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Министр отметил, что с 1 сентября 2020 года предусмотрено увеличение зарплаты медиков на 3500 гривен. По его словам, этого недостаточно — поэтому в следующем году повышения зарплаты медработникам будут заложены в тарифы на лечение.

"Я всегда считал, что врач или медицинская сестра, или водитель "скорой" не могут получать такую зарплату, которую они получают сегодня. Это недопустимо. Но мы сделали первый шаг", — резюмировал Степанов.

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Как сообщал Укринформ, второй этап медицинской реформы, который стартовал 1 апреля, предусматривает, что учреждения здравоохранения, которые оказывают специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь, будут получать средства по договору с НСЗУ.

По материалам: ukrinform.ru