Кремень: Государство должно обеспечить доступ к образованию для выпускников из ОРДЛО

12.07.2020 01:57

Укринформ

Государство должно создать надлежащие условия для выпускников школ с оккупированных территорий, чтобы те хотели поступать в украинские вузы.

Об этом сказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в интервью "Радио Свобода", опубликованном 11 июля.

"Дети, которые оказались в неволе на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Крыма – наши дети. И государство обязано обеспечить им доступ к образованию", — убежден он.

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Но при этом, давая возможность детям с ОРДЛО вступать в украинских высших учебных заведений без сдачи ВНО, государство должно позаботиться об увеличении соответствующих квот на госзаказ и создании необходимых условий для дальнейшего пребывания в Украине — обеспечение общежитием и, возможно, соцстепендией.

"Понятно, что он (ребенок с ОРДЛО – ред.) должен быть сознателен того, что он в Украине. И должен догнать ту, возможно, образовательную пропасть, которую он испытал на оккупированных территориях", – подчеркнул Кремень.

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Омбудсмен отметил, что хотел бы, чтобы к процессу допуска людей из ОРДЛО в украинские ВУЗы подключились и спецслужбы, ведь, по его словам, бывали случаи, что граждане, которые принимали участие в боевых действиях на стороне террористических организаций, могли попадать в списки соискателей образования.

Напомним: на этой неделе Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возможности вступления в украинские вузы жителей временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма без ВНО.

Он расширяет права поступления в учреждения высшего образования абитуриентов с временно оккупированных территорий Крыма, Донбасса и населенных пунктов, находящихся на линии столкновения. В частности, они смогут вступить в любого заведения высшего образования по квоте, размер которой определяет Министерство образования и науки Украины.

По материалам: ukrinform.ru