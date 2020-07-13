Антикоррупционный суд перенес рассмотрение дела Насирова

13.07.2020 17:37

Укринформ

Высший антикоррупционный суд перенес рассмотрение производства, фигурантом которого является бывший руководитель ГФС Украины Роман Насиров, на 29 июля.

Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.

«По результатам судебного заседания, которое состоялось 13 июля 2020 г., коллегия судей ВАКС исследовала еще 2 тома письменных доказательств, приобщенных прокурором. Следующее рассмотрение по делу — в 14:00 ч. 29 июля 2020 г.», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, бывшего главу ГФС Романа Насирова и руководителя Департамента ГФС Владимира Новикова обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, Насирову инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) УК Украины.

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По версии следствия, в период 2015-2016 гг. Насиров разрешил компаниям народного депутата Александра Онищенко не платить государству рентную плату за пользование недрами. Эти действия Насирова, по данным следствия, нанесли государству ущерб на сумму более 2 млрд гривень.

Владимир Новиков был задержан 30 марта 2017 г. Соломенский райсуд столицы избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 мая 2017 г. с возможностью внесения залога в размере 8 млн грн. Позже он внес деньги и вышел на свободу.

По материалам: ukrinform.ru