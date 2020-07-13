Без содержания под стражей: адвокаты Кузьменко просят изменить ей меру пресечения

13.07.2020 12:13

Укринформ

Адвокаты подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета врача и волонтера Юлии Кузьменко просят изменить ей меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

«Есть и другие меры пресечения, например, круглосуточный домашний арест, есть дополнительные обязанности, — сдать загранпаспорта, не общаться (со свидетелями — ред.) и др. Я прошу изменить Кузьменко меру пресечения на другую, не связанную с содержанием под стражей», — сказал один из адвокатов.

Он отметил, в частности, что «никаких доказательств, что Кузьменко оказывала или будет оказывать давление нет, это лишь предположение».

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Сама Кузьменко во время своего выступления заявила: «Ни я, ни, как я уверена, Антоненко, ни Яна Дугарь не совершали это преступление и не имеем к этому отношения».

Она подчеркнула, что не была знакома с Шереметом и ни разу с ним не встречалась.

Сейчас выступают со своим словом прокуроры.

Акция возле Печерского райсуда Киева / Фото: Геннадий Котенко, Укринформ

По материалам: ukrinform.ru