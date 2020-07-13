Дело Гандзюк: суд рассматривает апелляцию на арест Мангера

13.07.2020 17:28

Укринформ

Киевский апелляционный суд начал заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на меру пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, подозреваемому в заказе нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом в комментарии Укринформу сообщила пресс-секретарь суда Татьяна Геведзе.

«Уже началось рассмотрение апелляционной жалобы на меру пресечения (Мангеру — ред.)», — сказала она.

Как сообщалось, херсонскую активистку Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой у подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами были поражены 40% тела женщины. Она перенесла несколько операций, но 4 ноября того же года умерла.

По подозрению в причастности к ее убийству были задержаны пять человек, а 12 ноября 2018 года стало известно об аресте Игоря Павловского — бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.

11 февраля 2019 года Генпрокуратура объявила председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Гандзюк. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выхода под залог в размере 2 млн 497 тыс. 300 гривень, который и был внесен.

6 июня 2019 года пятеро непосредственных исполнителей нападения были осуждены на сроки от 3 до 6,5 лет лишения свободы.

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В январе 2020 года на территории Болгарии задержали за организацию нападения на Гандзюк Алексея Левина, помощника-консультанта депутата Херсонского облсовета.

16 марта Левина экстрадировали из Болгарии в Украину. По мнению следователей, Левин является ключевой фигурой, которая связывает исполнителей ("группу Торбина") и заказчиков нападения на Гандзюк. Именно он подозревается в организации этого преступления, подстрекательстве к его выполнению, предоставлении информации, в частности, относительно места проживания Гандзюк. В марте суд продлил до 29 июля срок расследования дела против Левина.

27 апреля Офис генпрокурора и СБУ объявили о завершении следствия по делу об организации нападения на Гандзюк.

В то же время активисты заявили, что считают преждевременной передачу дела Гандзюк в суд. По их словам, правоохранители не завершили проведение всех следственных действий.

11 июня Мангеру вручили постановление о возобновлении досудебного расследования, а также ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

19 июня Печерский райсуд Киева арестовал Мангера до 28 июля без права внесения залога.

По материалам: ukrinform.ru