Медиаэксперт прокомментировала ситуацию с интервью Азарова телеканалу "НАШ"

13.07.2020 19:00

Укринформ

Разговор с экс-премьер-министром Николаем Азаровым в программе «Важное. Итоги» на телеканале «НАШ» мог состояться при условии, что журналисты контролировали ситуацию и следили, чтобы в эфире не звучали антигосударственные высказывания.

Такое мнение выразила в комментарии Укринформу член Комиссии журналистской этики, заместитель шеф-редактора «Детектор медиа» Светлана Остапа.

«Комиссия журналистской этики уже высказалась по подобному вопросу в заявлении относительно интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным. В нем мы четко сказали, что журналисты имеют право брать интервью, в том числе даже у военных преступников, так как эти интервью могут содержать общественно важную информацию. Но в то же время журналисты и медиа должны сохранять контроль над интервью», — подчеркнула Остапа.

Она добавила: если кто-то считает, что в программе был нарушен Кодекс этики украинского журналиста, он может обратиться с заявлением в Комиссию журналистской этики.

Читайте также: Нацсовет объявил предупреждение и оштрафовал "Макси-ТВ" за интервью Азарова

«Мы обязательно рассмотрим обращение и скажем, были ли нарушения или нет. В то же время мы против того, чтобы комиссию вовлекали в какие-то политические разборки», — отметила медиаэксперт.

Остапа напомнила, что в заявлении КЖЭ относительно обнародования Дмитрием Гордоном интервью с Натальей Поклонской и Игорем Гиркиным отмечалось: «Журналисты имеют право брать интервью у диктаторов, военных преступников, подозреваемых в тяжких международных преступлениях и других подобных лиц, которых негативно воспринимает и осуждает значительная часть или даже большинство аудитории. Порой такие лица являются единственным источником получения общественно важной информации, что обосновывает необходимость разговора с ними. Однако в таких случаях журналисты и редакции должны сохранять контроль над сообщениями, которые звучат в интервью, внимательно относиться к этическим вопросам, которые возникают при предоставлении трибуны таким персонам».

Как сообщалось, 10 июля гостем ток-шоу «Важное. Итоги» на телеканале "НАШ" был Николай Азаров, премьер-министр Украины в 2010-2014 гг. В программе говорилось, в частности, об обнародованных записях якобы разговора Петра Порошенко и Владимира Путина.

По материалам: ukrinform.ru