На совещании у Президента обсудили повышение пенсий в 2021 году

13.07.2020 22:48

Укринформ

Министр социальной политики Марина Лазебная на совещании у Президента Владимира Зеленского рассказала о подготовке новых программ повышения пенсий, которые будут реализованы в 2021 году.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Мы сейчас готовим новые программы повышения пенсий, которые будут реализованы в 2021 году», – отметила Лазебная.

Она также проинформировала о реализации инициативы Президента относительно повышения пенсий людям старше 80 лет,и выплаты 1 тыс. грн гражданам, чья пенсия составляет менее 5 тыс. грн.

По словам министра соцполитики, средний размер пенсии в Украине в настоящее время составляет 3400 гривень, что на 13% больше по сравнению с предыдущим годом.

Лазебная сообщила, что из Фонда борьбы с коронавирусом выделено 2,5 млрд грн на нужды Фонда социального страхования. Страховые выплаты уже получили почти 5 тыс. лиц, в том числе 1100 медработников, находящихся в самоизоляции, а также три семьи медицинских работников, которые погибли в борьбе с COVID-19.

«Эффективное государство – это прежде всего строгая исполнительная дисциплина. Это не просто «поговорили и забыли». Это исключительно и только о действительном исполнении поручений», – подчеркнул Зеленский.

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Как сообщал Укринформ, 16 марта в видеообращении Президент анонсировал доплату в тысячу гривень пенсионерам, чья пенсия меньше 5 тысяч гривень.

Кроме того, правительство 1 апреля приняло постановление о повышении пенсионных выплат и оказании социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году. В частности, было предусмотрено установление ежемесячной выплаты в размере до 500 гривень пенсионерам старше 80 лет, чья пенсия не превышает 9205 гривень.

Фото: Офис Президента

По материалам: ukrinform.ru