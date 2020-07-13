Зеленский хочет, чтобы за смертельные "пьяные" ДТП жестко наказывали — вплоть до пожизненного

13.07.2020 20:15

Укринформ

Президент Владимир Зеленский отметил необходимость более жесткой уголовной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии, которое привело к гибели людей, возможно вплоть до пожизненного заключения.

Об этом он сказал во время встречи с Кабинетом министров, информирует пресс-служба главы государства 13 июля.

«Если вождение в нетрезвом состоянии повлекло гибель — срок наказания должен быть увеличен. Возможно, до пожизненного заключения. Я — за максимальную криминализацию этих преступлений. Жестко и надолго. И с максимальным оглаской… И чтобы ни один суд не думал кого-то «отмазать», — заявил Президент.

Глава государства отметил, что ждет всех должностных лиц, отвечающих за этот вопрос, с отчетами и конкретными результатами.

Президент требует четкой логистики конкретных и жестких действий для улучшения ситуации с безопасностью на дорогах.

Он отметил, что ситуация на автодорогах остается крайне сложной. Последняя авария, вызванная пьяным водителем 12 июля под Киевом, является доказательством этого. В результате ДТП погибли четыре человека, еще один ребенок находится в тяжелом состоянии.

По словам Президента, в целом за первое полугодие 2020 года на дорогах погибли почти 1,5 тысячи человек.

«В ДТП в Украине погибает больше людей, согласно статистике, чем на войне. Такое количество может даже сравниться с любой эпидемией», — добавил Зеленский.

Президент отметил, что действующие законы, решения и стратегии ничего не решили и радикально не изменили ситуацию на дорогах.

«Бездействие и безответственность — эти два слова характеризуют отношение власти на всех уровнях к этой проблеме … Вчерашнее ужасное ДТП — это прямое следствие того, что люди не осознают ответственности, когда в нетрезвом состоянии садятся за руль», — подчеркнул глава государства.

По его словам, безопасность дорожного движения должна стать приоритетом номер один для Президента, правительства, руководителей ОГА, городских голов и председателей ОТГ.

Зеленский напомнил, что Министерство внутренних дел максимально выступало за подписание закона № 720-IX (законопроект № 3314), по которому ответственность за вождение в нетрезвом состоянии возвращалась из статуса уголовных проступков в Кодекс об административных правонарушениях. Были аргументы, что уголовный порядок парализует работу, ведь процедура документирования уголовного проступка значительно сложнее и требует больше времени.

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Поэтому, по мнению Президента, должен быть найден другой подход. В частности, поскольку действующие штрафы не имеют соответствующего сдерживающего эффекта для водителей, садящихся за руль в нетрезвом состоянии, нужно увеличить их в 5-10 раз (если нарушение правил незначительное). В случае, если пьяный водитель спровоцировал ДТП, которое привело к человеческим жертвам, должна быть введена более суровая уголовная ответственность.

Президент также обратился к Премьер-министру Украины, чтобы в течение недели были подготовлены реальные предложения и сформирован действенный план мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

«И напоследок. Мы с вами не можем влиять на правоохранительные органы и суды, но это дело будет на моем личном контроле. За ним будет следить, уверен, вся страна. Никто не поймет, если этот человек, из-за которого погибло такое количество людей, каким-то образом, через какие-то условия или знакомства, выйдет под залог, на свободу или на поруки», — отметил Зеленский.

Президент также выразил соболезнования семье погибших и попросил предоставаить всю необходимую помощь, в частности для лечения ребенка.

Как сообщалось, в ДТП, которое произошло накануне в Голосеевском районе Киева с участием двух легковых автомобилей, погибли 4 человека, из них двое детей, еще один ребенок пострадал.

Мужчина, которого задержали после ДТП под Киевом, в котором погибли 4 человека, в том числе 2 ребенка, в момент инцидента не имел при себе водительских прав и был в нетрезвом состоянии.

По материалам: ukrinform.ru