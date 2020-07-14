Австрия продлила запрет на пассажирские самолеты из Украины

14.07.2020 16:36

Укринформ

Австрия продлила до 30 июля запрет на регулярное пассажирское авиасообщение с Украиной и рядом других стран.

Как сообщает собственный корреспондент Укринформа, это предусмотрено внесенными изменениями в действующее постановление Минздрава Австрии о запрете на приземление самолетов из ряда стран и регионов с высоким риском распространения SARS-CoV-2.

Предыдущая версия постановления распространялась на 8 стран и итальянский регион Ломбардия и действовала до 15 июля: Китай, Иран, Беларусь, Испания, Великобритания, Швеция, Россия, Украина и Ломбардия (Италия).

В новой версии итальянская Ломбардия была исключена из списка, относительно остальных 8 стран запрет продлен до 30 июля.

При этом запрет пассажирского авиасообщения был распространен еще на 10 государств — страны Западных Балкан (Северная Македония, Албания, Черногория, Босния и Герцеговина, Сербия и Косово), а также на Молдову, Румынию, Болгарию и Египет.

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Исключения сделаны для полетов по перевозке грузов, медицинских авиарейсов или авиаперелетов с целью перевозки сезонных работников в сельскохозяйственном и лесном секторах и персонала в сфере ухода за больными и пожилыми людьми. Также разрешены рейсы "в интересах республики" — под эту категорию подпадают рейсы, которые имеют особое экономическое, политическое или общественно-политическое значение для Республики Австрия.

Как сообщалось, в мире по состоянию на 14 июля зарегистрировано 13 269 367 случаев коронавируса, из них 576 432 летальных исхода. Выздоровели 7 738 104 пациента.

По материалам: ukrinform.ru