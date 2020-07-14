На Россию надо давить со всех сторон — адвокат родственников жертв в деле MH17

Эксклюзив

14.07.2020 03:43

Укринформ

Чтобы привлечь Россию к ответственности за сбитый на Донбассе самолет рейса МН17, давление должно оказываться со всех возможных сторон, и решение правительства Нидерландов подать соответствующий иск в ЕСПЧ будет этому способствовать.

Об этом заявил в комментарии корреспонденту Укринформа в Гааге американский адвокат Джерри Скиннер, который представляет интересы родственников жертв этой авиакатастрофы в Европейском суде по правам человека.

“Все это время Россия теряла доказательства, препятствовала официальному расследованию, защищала причастных лиц и свидетелей, создавала бесконечный поток ложных, сфабрикованных доказательств и информации, которые лишь вводили в заблуждение. Поведение РФ оскорбляет моих клиентов и каждого думающего человека, заинтересованного в совершении правосудия. Присоединение Нидерландов к искам усиливает давление, которое оказывали семьи почти спервого дня", — сказал адвокат.

По словам Скиннера, когда он впервые обратился к представителям нидерландского МИД с просьбой приобщиться к этим усилиям, они "сопротивлялись". "Я рад, что они передумали. Россия должна быть атакована со всех возможных сторон, чтобы ее можно было привлечь к ответственности”, – отметил Скиннер.

Он подчеркнул, что уголовное дело, дело в ЕСПЧ, действия Международной организации гражданской авиации и дипломатическое давление – все это должно быть скоординировано, чтобы обеспечить как можно больше общественного, политического, дипломатического и экономического давления на Россию.

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“На этом рейсе было 80 детей. Россия убила будущее. Мы должны заставить ее взять на себя ответственность, иначе позволим ей сделать наш мир менее цивилизованным”, – отметил адвокат.

В то же время, по его мнению, слабость уголовного процесса в Нидерландах заключается в том, что Россия как государство может остаться безнаказанной.

“Нидерландская прокуратура умело представила дело против четырех обвиняемых. В ответ Россия возмутилась из-за того, что ее, в частности, не допустили к участию в расследовании. Это большая ирония судьбы: Россия заявила, что ее оставили за следственным процессом, который она сорвала и пыталась тормозить с самого дня катастрофы… В то же время слабость в уголовном производстве заключается в том, что только четыре человека могут быть признаны виновными, а российское государство останется безнаказаннім. Вот почему так важно присоединение Нидерландов к искам в ЕСПЧ”, – сказал адвокат.

Он также отметил, что, кроме судебных процессов, нужно действовать и на других направлениях.

“Есть надежда, что со временем ООН начнет действовать, и Международная организация гражданской авиации введет санкции как к государству, которое использует военное оружие против гражданского воздушного судна. Россия является многократным нарушителем, который часто применяет оружие против гражданских лиц на коммерческих рейсах. Пришло время сказать: хватит”, – подчеркнул Скиннер.

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Как сообщал Укринформ, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел катастрофу на оккупированной части Донбасса 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к этой авиакатастрофе.

19 июня 2019 года Международная совместная следственная группа назвала имена четырех человек, которых считают причастными к транспортировке и боевому применению "Бука". Это экс-офицер ФСБ, так называемый бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал (в то время полковник) ГРУ генштаба вооруженных сил РФ, глава "РУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник-спецназовец ГРУ Олег Пулатов (все — граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР"

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В марте 2020 года Окружной суд Гааги начал рассмотрение дела о сбитом самолете.

10 июля 2020 года Нидерланды приняли решение подать иск в Европейский суд по правам человека против России в связи с катастрофой самолета рейса МН17.

По материалам: ukrinform.ru